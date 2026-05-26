Snickare/Fastighetsskötare
2026-05-26
Tallkvisten Fastigheter AB är ett familjeföretag i Boden som bedriver uthyrning av bostäder, kommersiella lokaler och företagsbostäder. Koncernen driver även Hotell Drottninggatan 11 och restaurang DG11 i centrala Boden. Med ett fastighetsbestånd på cirka 20 fastigheter och flera pågående projekt söker vi nu fler medarbetare till vårt team.
Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en driven och praktiskt lagd snickare/hantverkare till vårt team.
Arbetet består av varierande uppdrag inom våra fastigheter och verksamheter, bland annat:
Snickeri- och renoveringsarbeten
Lägenhetsrenoveringar och underhåll
Fastighetsskötsel och rondering
Utomhusarbete och skötsel av grönytor
Service-, reparations- och underhållsarbeten
Övriga moment tillhörande verksamheten
Vi söker dig som:
Är självgående och lösningsorienterad
Är praktiskt lagd och gillar varierande arbetsuppgifter
Har erfarenhet av snickeri och gärna bred kunskap inom fler hantverksområden
Har B-körkort
Är ansvarstagande och serviceinriktad
Hos oss får du ett varierande arbete i ett familjärt företag med korta beslutsvägar och möjlighet att vara med och utveckla våra fastigheter och verksamheter.
Placering: Boden
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till: felix@tallkvisten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
(org.nr 556829-1826)
Kopplingsvägen 14
)
961 38 BODEN
För detta jobb krävs körkort.
9929841