2026-05-06
Snickare sökes till uppdrag hos AB Gavlegårdarna
Kraftsam söker nu en snickare för ett uppdrag hos AB Gavlegårdarna - ett av Sveriges största bostadsbolag inom allmännyttan. Var tredje Gävlebo bor i deras bostäder som finns spridda över hela kommunen.
Uppdraget passar dig som trivs med varierande arbete, tycker om att arbeta med människor och vill bli en del av en verksamhet med stort fokus på service och kundbemötande.
Om uppdragetAB Gavlegårdarna har behov av att hyra in en snickare på heltid med anledning av en vakans inom verksamheten.
Uppdraget omfattar arbete åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Arbetet leds av beställaren och utförs beroende på arbetsuppgift både självständigt och tillsammans med andra snickare inom verksamheten. Det kommer att finnas tillgång till bil och verktyg.
Arbetet utförs huvudsakligen under vardagar mellan kl. 07.00-16.00.
Du kommer att arbeta nära hyresgäster och representera verksamheten i det dagliga arbetet ute i bostäder och fastigheter. Rollen innebär därför många kontaktytor och ställer höga krav på ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Andra arbetsuppgifter som kan tillkomma är tillexempel:
Rivningsarbeten
Servicearbeten inom bygg där det främst förekommer reparationsarbeten i och utanför våra lägenheter och allmänna utrymmen
Felsökning och snickaråtgärder vid vattenskador
Vi har som krav att du:Har yrkesbevis som snickare
Har god kunskap om byggtjänster
Har erfarenhet av att arbeta i en organisation med kundfokus
Är kommunikativ, lyhörd och empatisk i mötet med människor
Kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift
Är öppen, positiv och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Självständigt kan se vilket arbete som behöver utföras
Har B-körkort
Om anställningen
Uppdraget är på heltid och gäller initialt i 6 månader med möjlighet till förlängning
Beräknad uppdragsstart är 2026-06-15.
AnsökanFör frågor är du välkommen att återkomma till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Utanvindsvägen 1
)
802 57 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Gavlegårdarna Kontakt
Rekryteringsansvarig
Johan Rudehill johan.rudehill@kraftsam.se
9896025