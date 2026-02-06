Snickare
Vill du bli en del av ett familjärt och väletablerat företag med ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder? Är du beredd att axla en viktig och central roll hos ett stabilt och utvecklande företag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Optimal Montage söker just nu en snickare till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som snickare hos Optimal Montage kommer du att arbeta med varierande och spännande köksrenoveringsprojekt. Du arbetar självständigt med möjlighet att styra dina egna dagar. Arbetsområdet är Stockholm med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Några års erfarenhet som snickare
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av köksrenoveringar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann lagspelare med öga för detaljer. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete
Optimal Montage erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar med stor frihet under ansvar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Ett etablerat och välmående företag med generösa förmåner
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Optimal Montage med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Optimal Montage:
Optimal Montage AB, etablerat 1998, erbjuder helhetslösningar för renovering och byggprojekt i Stockholm län, Västerås och Uppsala med omnejd. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med IKEA och har installerat tusentals kök. Vi är specialiserade på om- och tillbyggnationer, framförallt inom köksrenoveringar. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att genomföra en lyckad renovering av kök, oavsett om det handlar om en mindre uppdatering eller en helt ny installation. Vi erbjuder professionella rådgivning och högkvalitativa arbeten för att säkerställa att våra kunders drömkök blir verklighet. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729140