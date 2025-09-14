Snickare
2025-09-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Vi söker en erfaren snickare - Löpande urval!
Sweis Consult AB söker erfaren hantverkare med bred kompetens
Är du en driven och självgående hantverkare med bred erfarenhet inom bygg- och renoveringsarbete? Vill du vara en del av ett växande företag där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet står i centrum? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-14

Om företaget
Sweis Consult AB är ett väletablerat företag med fokus på byggprojekt av hög kvalitet - både inom nyproduktion, renovering och ombyggnation. Vi arbetar med allt från privatpersoner till företag och offentlig sektor. Hos oss får du en varierande arbetsdag, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott team att jobba med.Om tjänsten
Vi söker nu en hantverkare med bred erfarenhet inom yrket - gärna med kunskap inom flera av följande områden:
• Snickeri
• Måleri
• Gips och spackling
• Montering av kök och badrum
• Golvläggning
• Lättare VVS- och elarbete (meriterande)
Du kommer att arbeta självständigt men också i team beroende på projektets omfattning.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som hantverkare
• Är van vid att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Har god problemlösningsförmåga och känsla för detaljer
• Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
• Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
• Ett tryggt och utvecklande arbete i ett expansivt företag
• Varierande arbetsuppgifter och projekt
• Möjlighet till vidareutbildning och specialisering
• Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv.
Urval sker löpande - så vänta inte med att höra av dig!
Så ansöker du
Skicka ditt CV via e-post till tobbe@sweisconsult.com
Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Sweis Consult AB is looking for an experienced and versatile craftsman
Are you a skilled and self-motivated craftsman with broad experience in construction and renovation? Do you want to be part of a growing company where quality, precision, and pride in your work come first? Then you might be the one we're looking for!
About us
Sweis Consult AB is a well-established company focused on high-quality construction projects - including new builds, renovations, and remodeling. We work with a wide range of clients, from private homeowners to companies and public organizations. With us, you'll have a varied workday, great opportunities for development, and a supportive team.
About the role
We are currently seeking a craftsman with broad experience in the field - ideally with skills in several of the following areas:
• Carpentry
• Painting
• Drywall and plastering
• Kitchen and bathroom installation
• Flooring
• Basic plumbing and electrical work (a plus)
You will work independently as well as in teams, depending on the scope of the project.
We're looking for someone who:
• Has several years of experience as a craftsman
• Is used to working independently and taking responsibility
• Has strong problem-solving skills and attention to detail
• Is service-oriented and professional in their approach
• Holds a valid driver's license (required)
We offer:
• A secure and rewarding position in a growing company
• A variety of tasks and projects
• Opportunities for further training and specialization
• A positive work environment and dedicated colleagues
How to apply
Does this sound like a good fit for you? Send your application, including your CV and a short personal introduction. Selection is ongoing, so don't wait to get in touch!
Welcome to Sweis Consult AB - where quality meets craftsmanship!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: tobbe@sweisconsult.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweis Consult AB (org.nr 559284-3154)
För detta jobb krävs körkort.
Jobbnummer 9507565
9507565