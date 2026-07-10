Snickare - Handyman
Hus & Hemservice Sverige AB / Snickarjobb / Köping Visa alla snickarjobb i Köping
2026-07-10
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Vill du bli en del av ett familjärt och växande företag som har ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder? Vi växer och söker nu en snickare till vårt härliga team. Som snickare hos oss får du ett varierande arbete med arbetsuppgifter inom traditionell byggverksamhet såsom renovering, till- och ombyggnationer, nybyggnationer och mindre snickeriarbeten. Du kan även få hjälpa till med övriga serviceuppgifter till våra kunder.
Våra kunder är främst privatpersoner men även företag. Vi utgår från Köping så många av våra arbeten har vi här runt våra närliggande orter men vi åker även till Örebro, Västerås och Stockholm.
För oss är service och kundbemötande viktigt- därför är det viktigt att du också värdesätter det.Publiceringsdatum2026-07-10Bakgrund
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av arbete som snickare och känner dig trygg i din yrkesroll. Du ska vara självgående men trivs i att arbeta i team.
Yrkesbevis är inte ett krav, men ses som meriterande.
Som person är du ansvarstagande och strukturerad. Du är en social person som fungerar väl med både kollegor och kunder. Du är noggrann, flexibel, lösningsorienterad och engagerad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en lagspelare som värdesätter kvalitet och ett gott samarbete både med kollegor och kunder.
B-körkort är ett krav
Vår ambition är att du ska trivas hos oss och vara vår kollega för lång tid framöver.
Låter det som ett arbete för dig?
Vi ser framemot din ansökan redan idag! Vid frågor, kontakta Tobias Groth på tobias@husohemservice.se
/ 072-731 99 47. Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Hus & Hemservice
Hus & Hemservice är ett familjärt företag som erbjuder byggservice, hantverkshjälp montering, trädgårdsservice, teknikhjälp och småfix. Vår ambition är enkel – vi vill göra det enkelt för våra kunder att få professionell hjälp med vardagens alla projekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: info@husohemservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hus & Hemservice Sverige AB
(org.nr 559389-5807), https://husohemservice.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tobias Groth tobias@husohemservice.se 0727319947 Jobbnummer
9999734