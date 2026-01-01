Smed/svetsare
Montico HR Partner AB / Svetsarjobb / Katrineholm
2026-01-01
*
Vi söker en noggrann och pålitlig smed/svetsare som vill arbeta med varierade arbetsuppgifter i industrimiljö med höga krav på kvalitet och säkerhetPubliceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Heltid, tillsvidare
Montico Katrineholm sköter rekrytering men kunden anställer direkt
Dagtidsarbete på plats i KatrineholmDina arbetsuppgifter
• Utföra svetsarbeten enligt ritningar och instruktioner
• Tillfälliga arbetsmoment inom gjutning och hantering av betong
• Medverka i övriga industrirelaterade arbetsuppgifter vid behov
• Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i alla svetsmoment
• Bidra till en säker arbetsmiljö och följa gällande säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som
Tjänsten passar dig som har god teknisk förståelse, trivs i ett praktiskt arbete och vill bidra till ett stabilt och viktigt uppdrag. Kunden har mycket höga kvalitetskrav på sina produkter varför du behöver vara noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete. För tjänsten behöver du vara allmänt händig, klarar av ett stående arbete där tunga lyft förekommer och som kräver god rörlighet. Det allra viktigaste är god arbetsmoral, vilja och intresse för att arbeta och lära sig. Då du kommer att ingå i ett arbetslag förutsätter vi att du vill bidra till god stämning och gillar att jobba i team.
Krav:
• Svetsarutbildning eller dokumenterad erfarenhet.
• Erfarenhet av yrkesmässig svetsning MIG/MAG är ett krav. Har du svetslicenser är det meriterande .
• Goda kunskaper i ritningsläsning och att tolka arbetsbeskrivningar
• Svenska i tal och skrift
• God fysik
• Kunskap om, och efterlevnad av, säkerhets- och arbetsmiljöregler
• Ostraffad, utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas (då arbetsplatsen är belägen inom skyddsområde)
• Svenskt medborgarskap
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från industri eller bygg
• Boende i eller nära Katrineholm Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB Kontakt
Moa Sporrenklint moa.sporrenklint@montico.se Jobbnummer
9666818