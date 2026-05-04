Slöjdlärare textil
Är du en hängiven legitimerad textilslöjdslärare?
Mitt på vackra Lidingö ligger fristående Christinaskolan, en F-9-skola med 530 elever, grundad 2013. Vi arbetar utifrån ledorden kunskap, trygghet och ansvar och har ett tydligt fokus på att ge våra elever både starka akademiska och sociala kunskaper.
Hos oss är gemenskap, engagemang och stolthet viktiga värden. Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Är du redo för nya utmaningar och vill bli en del av vårt härliga team?
Kort om tjänsten
Tjänsten omfattar 100%. Som textilsslöjdslärare hos oss kommer du att ingå i ett väl fungerande samarbete mellan kollegor och elever för att driva och utveckla vår fina skolverksamhet. Vi söker dig som är legitimerad textilslöjdslärare och har ett genuint intresse för ditt ämne.
Som textilslöjdslärare förväntas du:
Planera och genomföra engagerande och varierad undervisning
Arbeta med formativ bedömning och tydlig återkoppling
Vara mentor för en klass
Samarbeta nära med kollegor i ämneslag och arbetslag
Bidra till skolans fortsatta utvecklingsarbete
Vem är då vår nya familjemedlem?
Är legitimerad lärare med behörighet i textilslöjd
Har ett tydligt ledarskap i klassrummet
Är strukturerad, relationsskapande och lösningsfokuserad
Är bra på att samarbeta
Har god förmåga att anpassa undervisningen efter elevers olika behov
Vill bidra till en positiv och professionell arbetskultur
Är positiv, prestigelös och har lätt för att samarbeta
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
Vad säger kollegorna om Christinaskolan?
Vi tog pulsen på dina framtida kollegor för att se hur det är att jobba på Christinaskolan. Så här lät det:
"En av de stora fördelarna med att arbeta här är möjligheten att påverka sitt arbete då vägen mellan idé och beslut är kort."
"Hos oss hittar du ansvarstagande kollegor som brinner för sitt yrke. Du kommer att få stora möjligheter att utvecklas pedagogiskt och skörda frukterna av det vi gemensamt bygger upp!"
Fler saker som gör livet extra trevligt på Christinaskolan:
Friskvårdsbidrag 4 000kr/år vid heltidsarbete
Kostnadsfri pedagogisk lunch varje skoldag
Stöd med litteratur och betald ledighet vid kompletterande utbildningar
Fredagsfika och trevliga AWs
Tillträde: 11 augusti 2026 eller därefterPubliceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Legitimerad textilsslöjdslärare
Meriterande:
Längre sammanhållen erfarenhet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Löpande urval tillämpas.
Vi undanber oss att bli kontaktade av rekryteringsfirmor tack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7673955-1979240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
https://cedergrenskaab.teamtailor.com
Läroverksvägen 56
)
181 56 LIDINGÖ
9889472