Slöjdlärare
Karriärguiden Group Sweden AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta slöjdlärare för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din lärarroll och brinner för att väcka elevernas skaparglädje. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad lärare i slöjd. Vi söker dig som har behörighet i trä- och metallslöjd och/eller textilslöjd. Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad och dig med flera års erfarenhet av undervisning.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i arbetslag och samarbeta ämnesövergripande, men har också förmågan att självständigt leda arbetet i slöjdsalen.
Är pedagogisk och lösningsorienterad. Du kan anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och ser möjligheter att inspirera eleverna att gå från idé till färdig produkt.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, vilket är avgörande för tydliga instruktioner, säkerhetsgenomgångar och återkoppling till elever och vårdnadshavare.
Har eleven i fokus. Du är en trygg ledare i klassrummet som skapar en tillåtande miljö där eleverna vågar prova, misslyckas och lyckas i sitt skapande.
Exempel på arbetsuppgifter
Undervisning: Planera, leda och genomföra undervisning i slöjd utifrån gällande läroplan (Lgr22) och kursplaner.
Bedömning och dokumentation: Följa upp elevernas kunskapsutveckling, ge formativ respons samt dokumentera och sätta betyg i relevanta lärplattformar (t.ex. SchoolSoft, Unikum eller liknande).
Arbetsmiljö och säkerhet: Ansvara för ordning och reda i slöjdsalen, genomföra säkerhetsgenomgångar samt säkerställa att maskiner och verktyg hanteras på ett säkert sätt.
Materialhantering: Sköta inköp av material, underhåll av verktyg samt planera åtgång för olika projekt.
Mentorskap: (Kan förekomma) Vara mentor för en grupp elever, hålla i utvecklingssamtal och ha kontakt med vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Ansökan görs på Skoljobbsmässan Kulturhuset, Stockholm - 18 mars
Alternativt på info@skoljobbsmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/jobb/slojdlarare-3
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Skoljobb.se Jobbnummer
9796249