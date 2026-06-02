Slambilschaufför (Västerås)

Slambilschaufför (Märsta)
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls – Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.
Om tjänsten
Vi på Ohlssons söker nu en Slambilschaufför med C-körkort till vår verksamhet i Märsta. I rollen får du en varierad vardag ute på fältet, med ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar framtid. Dina arbetsuppgifter består främst av tömning och rengöring av slambrunnar, fettavskiljare och andra anläggningar hos både privatpersoner och verksamheter. Rollen innebär en varierad vardag där arbete med både slam och spolning kan förekomma beroende på den dagliga planeringen och verksamhetens behov.
Du arbetar självständigt ute i drift samtidigt som du har en nära dialog och ett gott samarbete med dina kollegor i regionen. I rollen får du stor frihet under ansvar och en vardag där problemlösning och service är en naturlig del av arbetet. Det är viktigt att arbetet utförs noggrant, effektivt och på ett tryggt och säkert sätt. Som Slambilschaufför är du en viktig ambassadör för Ohlssons. Du möter många kunder i din vardag, vilket innebär att ett gott bemötande och servicekänsla är en självklar del av arbetet.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad.
Självständig och har lätt för att lösa problem.
Samarbetsvillig och har en positiv inställning.
Vi söker dig som har:
C-körkort, CE-körkort är meriterande.
Giltigt YKB.
Erfarenhet av chaufförsyrket, meriterande om du har erfarenhet från liknande roll.
Grundläggande IT-kunskaper.
Goda kunskaper att kommunicera på svenska.
Har du lokal kännedom i region är det meriterande.
Erfarenhet från spol är meriterande
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Placeringsort Märsta.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ammie Temmes på ammie.temmes@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt – enkelt och smidigt, utan CV!
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons I Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ohlssons i Landskrona AB Jobbnummer
9943210