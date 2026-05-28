Skyddsvakt till Securitas Göteborg
2026-05-28
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning av jobbet
Securitas söker nu skyddsvakter till uppdrag att skydda samhällsviktig verksamhet för Sverige. Det här är ett uppdrag för dig som inte bara söker ett arbete - utan är redo att ta dig an en uppgift med stort ansvar och verklig betydelse för vårt lands försörjning och säkerhet. Det handlar om att skydda det som måste fungera - dygnet runt, året runt.
Vi söker nu två skyddsvakter till vår verksamhet i Göteborg:
En skyddsvakt på heltid, nattetid
En skyddsvakt på halvtid, nattetid
Som skyddsvakt har du en avgörande roll i att upprätthålla säkerheten för verksamheter som är viktiga för Sverige. Du arbetar med utökade befogenheter, ofta i nära samarbete med våra uppdragsgivare.
Arbetet är varierande och omfatta både stationär och ronderande bevakning, inpasseringskontroller, receptionsarbete och arbete i bevakningscentral. Du kommer att behöva fatta egna beslut i skarpa lägen, ha god uthållighet och ett stabilt omdöme. Därför söker vi två personer som har förmågan att behålla lugnet när andra inte gör det - och är lojal mot de svenska intressena.
Skyddsvaktsbevakningen bedrivs såväl inomhus som utomhus, dag som natt. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men förläggs ofta i 12-timmarspass enligt rullande schema. Då vi jobbar i en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Tjänsten innebär bland annat att du:
Skyddar samhällsviktiga verksamheter rån obehörigt tillträde och andra hot
Utför kontroller enligt gällande föreskrifter och instruktioner
Samverkar med personal och myndigheter i säkerhetsfrågor
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Du behöver vara utbildad civil eller militär skyddsvakt
Har godkänt betyg i svenska från första året i gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Klara kommande säkerhetsprövning
Krav gällande militär skyddsvaktsutbildning: Har du genomfört skyddsvaktsutbildning hos Försvarsmakten inom ramen för Försvarsmaktens grundutbildning (GMU) så kan denna valideras för civilt bruk. Skyddsvaktsutbildningen, samt GMU, ska vara genomförd 2016 eller senare och ditt utbildningsbevis får inte vara äldre än fem år vid ansökningstillfället
Meriterande om du även har:
Tidigare erfarenhet av arbete med bevakning av skyddsobjekt, annan bevakning eller säkerhetsarbete.
Du har god förståelse för säkerhetsskydd, sekretess och rutiner i säkerhetsklassad miljö. Erfarenhet av arbete enligt säkerhetsskyddsavtal (SUA) är meriterande.
Vapenutbildning (HAS)
Utbildning i expanderbar batong
Vi söker två personer med integritet, mognad och förmåga att ta ansvar - både för sin egen och andras säkerhet. Du har en naturlig fallenhet för struktur och ordning, och en vaksamhet som andra litar på. Du kan hantera frihet under ansvar och håller dig alert. Det här är en tjänst för dig som har livet och erfarenheten i ryggen, och som nu är redo att använda det till att göra skillnad.
Säkerhetsprövning
Observera att tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt gällande regelverk kommer det genomföras säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och registerkontroll. Bedömningen syftar till att utreda laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning om dig, din livssituation samt ekonomiska förhållanden vid prövning av din lämplighet.
I förekommande fall kan motsvarande kontroll göras av den som du sammanbor med, eller har en liknande relation med.
För att bli aktuell för tjänsten krävs därför (som lägst) att;
Du/ni inte förekommer i Polismyndighetens olika register, ex misstankeregister, belastningsregister, osv.
Du/ni har ordnad ekonomi; inte har betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, förekommer hos inkassoföretag eller Kronofogden
Det här är inte ett vanligt jobb - det är ett uppdrag i tjänst för samhället. Är du den vi söker?
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: christer.enberg@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: sahar.mehinagic@securitas.se
Vi söker två personer för tjänstgöring, en heltidstjänst och en halvtidstjänst nattetid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 21 juni
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas).
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige Aktiebolag
(org.nr 556108-6082)
Burggreveplatsen 2 B
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Christer Enberg christer.enberg@securitas.se Jobbnummer
9932497