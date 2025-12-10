Skötare till sommarvikariat 2026
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Skövde Visa alla vårdarjobb i Skövde
2025-12-10
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Nu har du möjlighet att söka sommarjobb som skötare inom psykiatrin på Skaraborgs Sjukhus och bidra till bästa möjliga vård för våra patienter.
Om våra lediga tjänster
Hos oss på Skaraborgs Sjukhus får du chansen att uppleva hur arbetet på ett akutsjukhus fungerar. Vi har flera verksamheter och erbjuder dig möjlighet att önska enhet.
Som skötare hos oss kommer du arbeta med psykiatrisk omvårdnad nära patienten. Inom psykiatrin kommer du möta patienter som lider av olika typer av psykisk ohälsa. I ditt dagliga arbete ingår samtal, omvårdnad och dokumentation. Våra avdelningar finns på Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Som sommarvikarie på Skaraborgs Sjukhus så erbjuds du:
Introduktion och stöd i det dagliga arbetet
Ett meningsfullt, varierat och roligt arbete
Möjlighet att arbeta med specialistsjukvård
Möjlighet att skapa nya erfarenheter och knyta kontakter inför ditt framtida yrkeslivPubliceringsdatum2025-12-10Profil
Vi söker dig som är utbildad eller är student enligt nedan:
undersköterska inom vård- och omsorg, alternativt att du blir klar med din utbildning senast i juni 2026
sjuksköterskestudent som avklarat minst tre terminer på sjuksköterskeprogrammet samt genomfört sjukhuspraktik senast juni 2026
läkarstudent som avklarat minst sex terminer på läkarprogrammet senast juni 2026
Har du läst psykiatri eller vana av att arbeta med vår patientgrupp sedan tidigare så ser vi det som meriterande.
Ett sommarvikariat hos oss ställer krav på att du är ansvarstagande, har en god förmåga att samarbeta med alla yrkeskategorier och har ett fint bemötande mot patienter och deras anhöriga. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att du förstår och kan kommunicera på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
För att vi ska kunna hantera din ansökan måste du skicka in betygshandlingar som styrker att du är behörig. Du som har bevis om undersköterska bifogar detta. Du bifogar dina handlingar via rekryteringssystemet.
Vi gör utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, denna förfråga sköts av arbetsgivaren.
Rekrytering pågår löpande. Vår sommarperiod är juni, juli och augusti och start- och slutdatum för anställning kan variera. Vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt då vissa avdelningar börjar med introduktion tidig vår. Sista ansökningsdag är 2026-05-31.
Har du frågor eller funderingar? Då är du varmt välkommen att ringa till oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 6, Övergripande VO 6 Kontakt
Annika Tshibanda 070-0822241 Jobbnummer
9637532