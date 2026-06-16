Skötare till psykosmottagningen
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Psykosmottagningen, Nyköpings lasarett
Vill du arbeta med psykiatri och göra verklig skillnad för människor? Nu söker vi en skötare till vår psykosmottagning i Nyköping. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och formar framtidens psykiatriska specialistvård.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Psykosmottagningen i Nyköping är en specialistmottagning som riktar sig till patienter med en psykossjukdom. Vi tillhör psykiatriska kliniken Nyköping /Katrineholm. Mottagningen är belägen vid Nyköpings lasarett med promenadavstånd till tåg och bussar.
Här arbetar engagerade medarbetare – sjuksköterskor, läkare, psykolog, arbetsterapeut, skötare och medicinska sekreterare. Teamarbetet är kärnan i vår verksamhet och vi har ett öppet klimat där vi stöttar varandra och delar kunskap.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning och goda karriärmöjligheter.
• Kontinuerlig handledning.
• Kompetensutveckling och utbildning.
• Generöst friskvårds bidrag och flextidsavtal.
• Ett arbetsklimat som främjar hälsa och utveckling.Arbetsuppgifter
Som skötare hos oss arbetar du nära patienten och är en viktig del av teamet. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar:
• Motiverande samtal med patienter.
• Göra hembesök och följa upp patienters mående.
• Samarbete med vårdgrannar och kommunen.
• Hålla i gruppbehandlingar och utbildningar för patienter och anhöriga.
Vi arbetar med individuella vårdplaner för att öka patientens delaktighet och har regelbundna avstämningar och behandlings konferenser för att korta vägarna till beslut.
Din kompetens
• Är utbildad mentalskötare eller undersköterska (gärna med erfarenhet av att arbete med patienter med psykiatrisk problematik).
• Har förutom dina betyg till undersköterska ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
• Tar eget ansvar, är strukturerad och kan planera ditt arbete.
• Kan arbeta självständigt, men samarbetar gärna i team kring patienterna.
• Har ett professionellt förhållningssätt och helhetssyn på människan.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Birgitta Lott, 072-141 67 39.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykosmottagningen i Nyköping!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9965115