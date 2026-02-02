Skolsköterska Hammarskolan Åk 7-9
2026-02-02
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Är du en positiv och utvecklingsinriktad skolsköterska?
Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet och vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun!
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande
• lärande utifrån ett 1-16 perspektiv
Du tillhör barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa tillsammans med övriga skolsköterskor, skolkuratorer, psykolog, logoped, pedagogiska handledare samt specialpedagoger och bidrar därigenom till att utveckla elevhälsoarbetet inom hela kommunen. I samverkan med övriga skolsköterskor drivs utvecklingsarbete inom elevhälsans medicinska insats.
Du kommer att arbeta på en grundskola i Vännäs och ingå i skolans lokala elevhälsoteam i tvärprofessionell samverkan. Som skolans medicinska resurs kommer du att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du ansvarar för elevernas hälsobesök, vaccinationer, mottagningsarbete, enklare sjukvårdsinsatser samt kontakter med vårdnadshavare och med andra myndigheter.
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan!
Du
• har höga positiva förväntningar på barn, elever och kollegor
- agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
- bidrar till att utveckla vårt förebyggande och främjande arbete inom elevhälsan
- lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
- ser din roll i enhetens och förvaltningens utveckling
- känner till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
- har kunskap om och vana av att använda digital teknik

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska, specialistsjuksköterska mot barn och ungdom eller skolsköterska. Goda kunskaper i journalsystemet PMO är meriterande.Anställningsvillkor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Anställningsvillkor
Vikariat på 80% på Hammarskolan Åk7-9.
Från 260301-270331 med eventuellt möjlighet till förlängning
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Helena Ödling 073-8007689 Jobbnummer
