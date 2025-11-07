Skolsköterska
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
The International School of Älmhult is a warm, friendly and welcoming school. We are truly international in many senses. There are over 40 different nationalities and backgrounds represented amongst our students. We also strive to employ a diverse community of teachers. This year we can boast teachers coming from more then 30 different countries. We are an IB school, which means that we are progressive and work to develop the skills for the 21st century and prepare our students for an ever-changing world. ISÄ is a member of a newly founded Playful schools leadership network, as a Poineer school, that strives to inspire and to become more playful. In our teacher collaborations the next years focus will be teacher inquiries connected to various learning needs. The school has developed and grown over the past five years, so we now have around 430 students. In 2017, we moved into our new home: a modern and eco-friendly building, with a lot of open space and light. The school is in the town of Älmhult, southern Sweden, which is a safe and convenient place for families to live.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
At our International School in Älmhult, you will play an important role in promoting student well-being and preventive health work. Together with our dedicated student welfare team, you will help create a safe, healthy, and supportive environment where every child can thrive and succeed.
To learn more about our school, visit our website:https://www.almhult.se/internationalschoolofalmhult.1470.html
Heres how we describe your main responsibilities:
As a School Nurse, your primary mission is to promote health and well-being among students, prevent illness, and identify potential health concerns at an early stage. You will be an integral part of the schools student welfare team, working collaboratively to support students physical, mental, and emotional health.
The School Nurse works to promote health, prevent illness and to detect health risks to students at The International School of Älmhult at an early stage:
• student welfare work
• preventive health care
• targeted health screening
• assessment of medical problems
• professional medical advice
Du kommer att vara anställd på Internationella skolan och du kommer att ha en del av tjänsten på Haganäs skolan kopplat till IB programmet, där eleverna ofta fortsätter på gymnasiet. Du kommer även vara en del av den Centrala barn- och elevhälsan i Älmhult och i vår skolsköterskegrupp kommer du kunna träffa skolsköterskekollegor regelbundet varje vecka.
Vi erbjuder dig mentorskap och en introduktion där du får möjlighet att möta vår verksamhet i Älmhults kommun på ett tryggt sätt. I Älmhult ges du också möjlighet till handledning och lästid på arbetstid.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning distriktsköterska eller med inriktning barn och ungdom. Även du som har påbörjat din utbildning är välkommen att söka.
• God förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet och intresse av att arbeta med barn och ungdomar
• God vana och kunskap kring dokumentation och journalhantering
B-körkort är ett krav då körning ingår i tjänsten.
ÖVRIGT
Before employment, a copy of your criminal record is required. Please apply for a criminal record already if you are contaceted for an interview.
Visit our website to learn more about how it is working with us: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
