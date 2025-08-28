Skolmatsalsbiträde
2025-08-28
Cedergrenska Mat är en viktig stödfunktion inom Cedergrenska koncernen. Vårt uppdrag är att laga och leverera god och näringsrik skolmat till koncernens skolor och förskolor. Vi brinner för skolmat och lagar allt från grunden - alltid med stort engagemang och stolthet.
Till Gribbylundsskolan F-5 söker vi nu en ny medarbetare till skolmatsalen.
Till Gribbylundsskolan F-5 söker vi nu en ny medarbetare till skolmatsalen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Servera lunch och mellanmål till skolans cirka 300 elever
Se till att matsalen är ren, trivsam och välkomnande
Hjälpa eleverna vid behov och bidra till en trevlig måltidsmiljö
Ha koll på allergier och specialkost
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande arbete och trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt. För oss är dina personliga egenskaper avgörande:
Du är serviceinriktad, positiv och har lätt för att samarbeta
Du är pålitlig, flexibel och ordningsam
Du behärskar svenska språket väl.
För anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida.
Tjänsten omfattar ca 8 timmar per skoldag med en sysselsättningsgrad på 80% på helår
Tillträde: snarast möjligt
Lön enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
