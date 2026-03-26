Skolkurator till Baraskolan och Spångholmsskolan
2026-03-26
Är du vår nästa kurator? Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad - varje dag!
Uppdrag
Som kurator kommer du att vara en viktig del av den centrala Barn- och elevhälsan där du samverkar med andra kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, psykologer och logopeder. Vi värnar om ett prestigelöst klimat där vi både utmanar och tar hand om varandra. Vi i elevhälsan arbetar enligt "Vägledning för elevhälsan" och enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen.
På varje grundskola och gymnasieskola finns en lokal, samlad elevhälsa där alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga och samarbetar. Varje skola har tydliga rutiner kring hur elevhälsoarbetet ska se ut. En viktig uppgift är att i samverkan med övrig elevhälsopersonal, lärare och rektor arbeta för en god lärandemiljö och vara en del i att eleverna utvecklas och når så långt det är möjligt.
Som kurator hos oss har du ett stort ansvar, men också en stor frihet i hur ditt arbete planeras och genomförs. Våra nio kuratorer har ett stort kollegialt lärande och träffas regelbundet för att dels stödja varandra i kuratorsuppdraget, dels driva gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten med stort fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Kuratorsgruppen får även regelbunden extern handledning.
Vi söker nu en skolkurator med placering i Bara, där du kommer att arbeta både på Baraskolan, en F-3-skola, och på Spångholmsskolan, en 4-9-skola, som ligger precis intill Baraskolan. På Spångholmsskolan ingår du dessutom i ett nära samarbete med en annan kuratorskollega. I uppdraget ingår också ett tätt samarbete med elevhälsans övriga professioner, både på skolorna och centralt inom Barn- och elevhälsan i Svedala kommun.
Arbetet innebär bland annat att:
• bidra med kompetens i skolans elevhälsoarbete
• delta i skolans arbete med att utforma en god lärmiljö
• delta i skolutveckling
• delta i skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete
• handleda, ge stöd och konsultation till personal och vårdnadshavare
• kartlägga och utreda en elevs behov i syfte att nå målen
• stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
• samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter
Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Läs gärna mer via: https://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/elevhalsa-halsovard/
Kompetens
Vi söker dig som har en socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola.
Vi söker en person som har god erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, samt av hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har en strukturerad och organiserad arbetsstil med god förmåga att planera, dokumentera och följa upp ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt, men också i nära samarbete med skolans övriga personal. Som person är du flexibel, engagerad och lösningsfokuserad, med ett genuint intresse för att hitta möjligheter och skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på 100%. Tillträde 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kommer ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast. Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef barn- och elevhälsan samt modersmål
Sara Åberg sara.aberg@svedala.se 040-626 86 02 Jobbnummer
9821830