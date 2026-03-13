Skolkurator Gislaved
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vi söker nu en skolkurator till Gislaved där du kommer att arbeta på gymnasiet. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under ett föräldravikariat. Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår skolkurators uppgift såsom kontakt med elever enskilt och i grupp, vårdnadshavare, skolpersonal och andra förekommande myndigheter, konsultativt arbete gentemot skolledning och pedagoger samt genomförande av skolsociala utredningar på uppdrag av rektor ingår också i tjänsten. I arbetet ingår även kollegiala och kompetensutvecklande insatser såsom handledning, professionsträffar i kuratorsgruppen samt träffar i elevhälsogruppen centralt. Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig universitets-/högskoleutbildning sökes. Erfarenhet av socialt arbete med barn/elever är meriterande. Självständighet och samarbete ska förenas i teamarbete.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
