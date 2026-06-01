Skolkurator
Sigrid Rudebecks gymnasium söker skolkurator.
Sigrid Rudebecks gymnasium är en fristående stiftelseägd gymnasieskola som grundades 1869 och ligger centralt belägen på Bellmansgatan i centrala Göteborg. På Sigrid Rudebecks gymnasium går cirka 550 elever fördelat på samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Vi erbjuder våra elever en trygg och stimulerande lärmiljö och vi har en lång tradition av att ha ett brett utbud av estetiska kurser som valbara kurser.
Då vår kurator kommer att vara tjänstledig för föräldraledighet under läsåret 2026-27 söker vi nu en vikarierande kurator som gemensamt med pedagogisk personal samt rektor och kollegor i elevhälsoteamet förebygger ohälsa och främjar elevhälsan på skolan. Vi söker en kurator med stort intresse och engagemang för ungdomar och med erfarenhet av att arbeta i gymnasieskola.
Kompetensprofil:
Vi ser att du som söker har en socionomutbildning eller motsvarande utbildning. Vi ser att du har några års erfarenhet av att arbeta med ungdomar och gärna inom gymnasieskola. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av förebyggande arbete på både grupp- och individnivå.
Som kurator lägger du stor vikt att skapa förtroendefulla relationer med elever på ett strukturerat sätt. Du möter och stöttar elever i grupp och individuellt. I din roll som kurator arbetar du på ett naturligt sätt med lärarkollegiet med gruppstärkande och trygghetsskapande insatser. Du ansvarar också för skolans systematiska närvarouppföljning. I ditt arbete träffar du elever i grupp och arbetar med trygghet och trivsel samt värdegrunds- och likabehandlingsfrågor. Du använder digitala dokumentationssystem i ditt dagliga arbete och du tar egna initiativ till samverkan med myndigheter, organisationer och andra relevanta stödfunktioner. Du kan initiera och leda samtal med vårdnadshavare i elevhälsoärenden och du sätter alltid ett gott bemötande och ett professionellt agerande främst.
I samband med anställningserbjudande kommer vi att kräva aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: exp@rudebecks.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola
411 28 GÖTEBORG
Sigrid Rudebecks Gymnasium
