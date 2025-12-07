Skolkurator 100% två skolor
2025-12-07
Skolkurator - vikariat ca 1 år
Stockholm International Academy - Häggvik & Älvsjö/Hägersten
Vill du göra verklig skillnad för elevers välmående och utveckling? Hos oss får du arbeta nära elever och personal i två trivsamma och väletablerade skolor - med engagerade kollegor, tillgänglig elevhälsa och en vardag där relationer står i centrum.
Om våra skolor
Stockholm International Academy driver två fristående F-9-skolor som följer svensk läroplan och bedriver undervisning på svenska.
SIA Häggvik - Sollentuna
Belägen i ett lugnt område nära pendeltåg och buss. Skolan har ca 330 elever och moderna, ändamålsenliga lokaler - inklusive egen idrottshall och välutrustade specialrum för slöjd, NO och hemkunskap. Skolan har två skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse.
SIA Älvsjö/Hägersten - södra Stockholm
En F-9-skola med cirka 200 elever, på promenadavstånd från Älvsjö resecentrum. Skolan ligger naturnära med skogen som närmaste granne, vilket bidrar till trygghet, kreativitet och studiero.
På båda skolorna finns fritidshem och fritidsklubb samt ett aktivt skolbibliotek där skolbibliotekarie arbetar nära eleverna med språkutveckling.
Elevhälsa och värdegrund
Elevhälsan är en central del av skolornas arbete. Vi arbetar lösningsfokuserat och hälsofrämjande, med målet att varje elev ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Kuratorn har en naturlig plats nära elevernas vardag, vilket stärker relationsbyggandet.
Goda språkkunskaper är en viktig grund för lärandet, och skolorna arbetar aktivt för att ge eleverna goda förutsättningar i svenska och engelska. Våra medarbetare beskriver arbetsmiljön som öppen, hjälpsam och välkomnande.
Teamarbete
Som skolkurator blir du en viktig del av skolornas elevhälsoteam (EHT). Du arbetar:
tillsammans med skolsköterska, specialpedagoger, biträdande rektorer och rektor i det övergripande elevhälsoarbetet
drivande i skolornas trygghetsteam, där ni arbetar systematiskt med trygghet, trivsel, incidentuppföljning och förebyggande insatser
som en del av närvaroteamet, där du bidrar med psykosocial kompetens i arbetet med att främja närvaro och motverka problematisk frånvaro
Arbetet sker nära verksamheten och med tätt samarbete med lärare, mentorer och övrig personal.
Vikariat ca 1 år
100% tjänstgöring, fördelat på:
60% på SIA Häggvik
40% på SIA Älvsjö/Hägersten
Möjlighet till fortsatt anställning beroende på verksamhetens behov
Som skolkurator arbetar du hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du:
leder och utvecklar det psykosociala elevhälsoarbetet
stödjer arbetslag i arbetet kring elevers lärande och mående
arbetar aktivt mot diskriminering, kränkningar och mobbning
bidrar till att elever utvecklas socialt, emotionellt och når sin fulla kunskapspotential
samverkar med elevhälsans professioner samt externa myndigheter och aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
har socionomexamen
gärna har erfarenhet av kuratorsarbete, särskilt inom skola
är självständig, trygg, initiativtagande och har god samarbetsförmåga
har lätt att bygga förtroendefulla relationer med både elever och vuxnaSå ansöker du
Vi intervjuar löpande och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
