Skolbibliotekarie till Vallbyskolan

Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du bli en del av en liten skola med engagerade medarbetare och kunskapstörstande elever? Vi söker en skolbibliotekarie med stort engagemang för den samlade skoldagen. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du både inom skolbibliotekets och fritidshemmets verksamhet, med särskilt fokus på att förstärka fritidshemmets arbete utifrån ett skolbiblioteksperspektiv. Uppdraget utgår från de styrdokument som reglerar skolans och fritidshemmets arbete, och du bidrar till att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö för eleverna.Du har ett särskilt ansvar för att utveckla skolbibliotekets funktion i nära samarbete med skolans personal. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att arbeta för att skolbiblioteket ska vara en levande och tillgänglig plats för alla elever, under raster, under skoldagen och som en del av fritidsverksamheten. Där uppmuntrar du läslust, nyfikenhet och lärande. Du samverkar även med pedagoger för att integrera läsning, språkutveckling och informationssökning i elevernas vardag. Du deltar i nätverksträffar och håller dig uppdaterad kring aktuell forskning och utveckling inom skolbiblioteksområdet.
Din kompetens
Du har en bibliotekarieutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller pedagogisk examen med inriktning svenska eller svenska som andraspråk. Du har god litteraturkännedom inom barn- och ungdomslitteratur och är van att arbeta med dator och digitala hjälpmedel. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det ett plus. Det är även en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete som bibliotekarie, skolbibliotekarie och/eller i fritidshem.
Som person är du självgående, ansvarstagande och strukturerad. Du är kreativ, samarbetar bra med andra och har lätt för att skapa och underhålla relationer. Du uttrycker dig tydligt och engagerat, är en god pedagog och ser mångfald som en tillgång.
Vi erbjuder
På Vallbyskolan tar vi gemensamt ansvar för våra elevers välmående och lägger stor vikt vid att bygga goda relationer med varje elev. Som en liten skola arbetar vi nära varandra, vilket ger dig goda möjligheter att påverka och aktivt bidra till skolans utveckling. Här möts du av en trivsam arbetsplats med fantastiska elever och en sammansvetsad elevhälsa som arbetar tätt tillsammans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning kan bli aktuellt vid anställning.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Kontakt
Biträdande rektor
Anki Eneroth Pettersson anki.eneroth.pettersson@vasteras.se 021-39 77 14 Jobbnummer
