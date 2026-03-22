Skolbibliotekarie (deltid en dag/skolvecka)
2026-03-22
Till läsåret 26/27 söker vi dig som är utbildad bibliotekarie för jobb en dag/skolvecka (8 tim).
Om vår skola:
Söderhamns friskola och fritids ligger beläget i Vågbro några kilometer från Söderhamns centrum, nära till både natur och kommunikationer.
Skolan består av ca. 80 elever och ca. 25 personal. Vi är en F-6 skola (men har ambitioner att bli en F-9 skola i framtiden så erfarenhet av högstadie är meriterade.
På vår skola och fritids är det högt i tak och ledningen finns på plats. Vi är alla ett team som hjälps åt att förbättra delar som kan bli bättre. Arbetsmiljö och personalvård är viktigt för oss.
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag finns.
Rollbeskrivning: Skolbiblioteken på låg och mellanstadiet är en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och används aktivt för att stödja elevernas språkutveckling, läsintresse samt informationskompetens.
Biblioteket är läsåret 26/27 bemannat en dag per skolvecka av skolbibliotekarie ca. 4 timmar (övrig tid är administration och planering kopplat till tjänsten) . Under denna dag erbjuds eleverna schemalagd tillgång till biblioteket på låg- respektive mellanstadiet.
Den bemannade tiden används för utlåning, läsfrämjande arbete samt pedagogiska insatser i form av klassbesök och undervisning i informationssökning och källkritik.
Utöver den bemannade tiden har eleverna kontinuerlig tillgång till bibliotekets resurser under hela skolveckan. Utlåning sker då i samverkan med klasslärare.
Samtliga elever har personliga inlogg till skolans digitala bibliotekssystem, vilket möjliggör självständig sökning av litteratur samt registrering av lån.
Biblioteksverksamheten bedrivs i nära samarbete mellan skolbibliotekarie och undervisande lärare. Detta säkerställer att biblioteket används som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och inte enbart som en resurs för bokutlåning.
Ansvar för struktur, mediehantering och utveckling av verksamheten ligger hos skolbibliotekarien, medan tillgänglighet och användning säkerställs gemensamt av skolans personal.
Genom denna organisation säkerställs att eleverna har regelbunden och likvärdig tillgång till ett fungerande skolbibliotek, i enlighet med gällande styrdokument.
Det är viktigt att du är lyhörd och ödmjuk då ett bra samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare är viktigt.
Jobbstart är V33 (augusti-26). Intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: linus@soderhamnsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Söderhamn Knowledge AB
(org.nr 559069-2223)
Hemmansvägen 10 (visa karta
)
826 62 NORRALA Kontakt
Huvudman/Tillförordnad rektor
Linus Sandberg linus@soderhamnsfriskola.se 0703603028 Jobbnummer
