Skolbibliotekarie
Åstorps kommun / Bibliotekariejobb / Åstorp Visa alla bibliotekariejobb i Åstorp
2026-06-18
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er).
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som bibliotekarie i Åstorp kommer du att samverka med drivna och engagerade pedagoger och bibliotekarier. Ditt arbete kommer att fokuseras kring läsfrämjande insatser och språkutveckling. I ditt uppdrag ingår allt från medieinköp och bokprat till stöd för elever som behöver kompensatoriska insatser i sin läsutveckling. Du förväntas även kunna bidra i arbetet med IKT/MIK.
Du ska jobba som skolbibliotekarie på kommunens två högstadieskolor, Björnekulla och Hyllinge. Hyllinges skolbibliotek är integrerat skol-och folkbibliotek och därmed samarbetar du med folkbibliotekspersonalen. På Björnekulla har du också en biblioteksassistent som kollega och på Hyllinge samverkar du med skolbibliotekarien som arbetar med årskurs F-6.
Vi arbetar utifrån den antagna biblioteksplanen 2025-2028, samt skolbiblioteksplanen 2025-2028 där skolbibliotekens funktion och pedagogiska resurs har förstärkts genom ansvarsfördelning av verksamheten mellan de två huvudmännen.
Du kommer att tillsammans med övriga skol-och folkbibliotekarier och pedagoger i skolan utveckla och forma verksamheten. Mer generella bibliotekarieuppgifter kan emellanåt hamna på ditt bord och vi förutsätter att du behärskar alla bibliotekariens redskap, metoder och kompetenser. Arbetet vid biblioteken bygger på ett systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete och vi förutsätter att du ser vikten av att vara delaktig i detta. Arbete på kommunens folkbibliotek kan förekomma och så även helg- och kvällsarbete. Åstorps biblioteksverksamhet består även av en bokbuss som vi främst möter barn och de unga i kommunen med.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Du har gedigna kunskaper inom litteraturförmedling och läsfrämjande, du är pedagogisk och arbetar med tydligt elevfokus. Din egen drivkraft är stor, men du samverkar gärna med andra.
Ditt brinnande engagemang för barn- och ungdomslitteratur och läsning förmedlar du på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Du är trygg i skolbibliotekarierollen och är öppen för digitaliseringens möjligheter i det pedagogiska arbetet. I ditt arbete är du positiv och engagerad och du känner dig bekväm med att kommunicera både i tal och skrift. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs och övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person ser du möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Att samarbeta med andra faller sig naturligt för dig och genom att skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har förmågan att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete och kan sätta in ditt eget ansvarsområde i ett större sammanhang. Du ska ha god kommunikativ förmåga samt vara ansvarstagande och lösningsfokuserad. Samtidigt behöver du ha förmåga att ta initiativ och självständigt utarbeta och utveckla idéer för hela vårt verksamhetsområde. Det är viktigt att du har ett gott bemötande, är flexibel och serviceinriktad.
Vi förutsätter att du har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av arbete i skolbibliotek, gärna mot högstadiet.
B körkort är krav och tillgång till egen bil underlättar din arbetsvardag.
Åstorps kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, där hänsyn tas till arbetstagarens erfarenhet, kompetens samt rådande marknadsläge. Det genomförs årligen en löneöversyn där medarbetarna lönesätts utifrån våra lönekriterier: tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. I Åstorp kommun omfattas anställningen av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse. .
Arbetstid: Schema. Kvälls- och helgarbete kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331903". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun Kontakt
DIK
Gunilla Clason gunilla.clason@astorp.se 04264218 Jobbnummer
9969213