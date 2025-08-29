Skolbibliotekarie
2025-08-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Utbildningsförvaltningen genomför under 2025 en satsning på skolbibliotek i syfte att öka elevers tillgång till skolbibliotekariekompetens, likvärdighet samt det läsfrämjande arbetet.
Vi söker nu en bibliotekarie som vill vara med att utveckla skolbiblioteksverksamheten i Kalmar kommun. Bibliotekarie söks till följande grundskolor:
Falkenbergsområdet som består av Falkenbergsskolan åk F-9, Vasaskolan åk F-6 samt Kalmarsundsskolan åk F-6.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi arbetar för att skolbiblioteket ska ha en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att genom samverkan med pedagoger bidra till att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens samt skapa ett skolbibliotek för alla.
Du kommer att arbeta med att utveckla elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens, samt stärka elevernas läsengagemang och läsförmåga. Du arbetar läsfrämjande både i samarbete med skolans personal och på egen hand. Du planerar och genomför undervisning och handleder elever både i bibliotek och klassrum. Du tar en aktiv del i skolområdets systematiska kvalitetsarbete när det gäller att bland annat stärka elevernas språkliga kompetens.
Du ansvarar för skolbiblioteksrummet och arbetar för att biblioteket är en lärmiljö som är socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgängligt. Du verkar för att skolbiblioteket är en aktiv del i skolans värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår medieplanering och inköp, cirkulation och mediehantering. Du förväntas delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla skolbiblioteksverksamheten. Tillsammans med skolbibliotekariekollegor ingår du i ett nätverk för kollegialt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som i första hand har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand annan relevant akademisk examen. Meriterande är några års erfarenhet av skolbiblioteksarbete.
För att passa i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang för barn och unga och deras lärande. Du har även en stark ambition att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik.
Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du tar även initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer.
Belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
