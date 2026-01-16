Skoladministratör till Diseröds skola
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Skolassistentjobb / Kungälv Visa alla skolassistentjobb i Kungälv
2026-01-16
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Diserödsskolan är en f-6 skola som ligger 7 kilometer norr om Kungälv i en härligt miljö med närhet till naturen.
Vi har till hösten 350 elever och cirka 50 anställda. Vi har en god stämning i personalgruppen och ser samarbete som en självklarhet. Diseröd är en ort som växer och inom de närmsta åren så kommer vi få både nya skolbyggnader och ombyggnader. En mycket spännande tid väntar oss! Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör fyller du en mycket viktig funktion. Du är den som möter våra besökare i expeditionen och är ofta ansiktet utåt. Arbete är mycket varierande och förutsätter att du kan prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du har rollen som spindeln i nätet och utgör ett nära administrativt stöd till skolledningen. Du organiserar och tar hand om de uppgifter som behöver göras.
Exempel på arbetsuppgifter är vikarieanskaffning, administrera anställningar, beställningar, fakturahantering och delar av schemaläggningen. Du kommer även ha hand om elevregistrering posthantering, inköp, uppdatering av dokument, svara på inkommande mejl och samtal, sammanställa statistik med mera. Till arbetsuppgifterna har du stöd av olika IT-system. I arbetet ingår även att hjälpa elever, vårdnadshavare och personal i olika administrativa frågor. Du ingår även i kommunens nätverk för skoladministratörer.Kvalifikationer
Som person är du tillmötesgående, stresstålig och strukturerad. Du har ett gott bemötande och du är lyhörd till din omgivning. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har arbetat inom skolan och har erfarenhet av liknande administrativt arbete. Det är meriterande om du har arbetat som skoladministratör. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Du har god digital vana och kan hantera digitala verktyg. Har du erfarenhet av att arbeta i skoladministrativa system såsom Unikum, Skola24, Visma, Unit 4, Edlevo eller liknande är meriterande.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Monika Ringblom 0303-238517 Jobbnummer
9689688