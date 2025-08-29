Skoladministratör Furuhällskolan F-6
Härryda kommun / Administratörsjobb / Härryda Visa alla administratörsjobb i Härryda
2025-08-29
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Furuhällskolan är en F-6 skola som ligger skönt inbäddad i ett grönt villaområde med en stor och härlig skolgård. Som administratör hos oss får du göra massor av spännande och utmanande uppgifter som exempelvis schemaläggning i Skola24, arbeta inom olika system som IST administration, Unikum. Andra löpande arbetsuppgifter som fakturahanteringar, beställningar, nyckelhantering, lönerapporteringar, vikarieanskaffning via vår bemanningsenhet. Arbetsdagen startar generellt 06.30.
Ditt uppdrag
I din roll är du rektorernas stöd i skolans administrativa arbete. Din roll är central på skolan och viktig för att det löpande arbetet håller hög kvalitet. Du arbetar i team tillsammans med rektorerna och ingår i ett centralt nätverk för skoladministratörer. Du som söker har dokumenterad förmåga att arbeta strukturerat och du har förmåga att prioritera arbetsuppgifter samt är flexibel och noggrann. Du har bra samarbetsförmåga. Du har god förmåga att arbeta självständigt efter uppdrag och efter skolans mål.
Det här krävs för tjänsten
• Du som söker har eftergymnasial utbildning med inriktning administration eller tidigare erfarenheter av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet från skola krävs.
• Du har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.
• Meriterande är erfarenhet från Unikum, Teams, Skola24 samt IST administration.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Som person är du engagerad och ansvarsfull och lösningsinriktad.
• Du är flexibel inför alla vardagliga förändringar såväl som långsiktiga förändringar.
• Du har god samarbetsförmåga och söker aktivt samarbeten.
• Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka internt och externt.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Jenny Segergren jenny.segergren@harryda.se 031-724 61 59 Jobbnummer
9482714