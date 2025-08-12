Skoladministratör
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Ringsjöskolan är en kommunal skola för elever i årskurs 7 - 9. Skolan ligger centralt placerad i Höör med anslutning till park, badhus, bibliotek, ishall, friidrottsanläggning, buss- och tågstation. Här arbetar ca 65 personal och ca 410 nyfikna och vetgiriga elever får sin undervisning för vidare studier. Vi arbetar aktivt med ledarskap i klassrummet och att stärka undervisningens kvalitet.
Skolan har ett elevhälsoteam med stor och diversifierad kompetens med fokus på ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Vi söker en engagerad och driven skoladministratör till Ringsjöskolan med fokus på vikarietillsättning vid ordinarie personals frånvaro. Andra uppgifter som personalrapportör är att upprätta avtal och hantera personaladministration i olika digitala system.
Du utgör ett chefsstöd till skolledarna inom områden som t.ex. personal-, information-, och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vår expedition där du fungerar som vårt ansikte utåt och kommer dagligen få ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner med mera.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom det administrativa området. För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola samt i kommunal verksamhet. Det är meriterande om du arbetat som skoladministratör.
Det är av vikt att du är strukturerad och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Det innebär att du är observant och lyhörd för vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Du är drivande i ditt arbete och trygg i din yrkesroll vilket gör att du har lätt för att förhålla dig på ett sätt som är anpassat given situation.
Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system som TimeCare, Visma Personec, Schoolsoft, Infomentor mm. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
