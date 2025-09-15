skogsarbetare, plantering

Vi söker arbetare till röjning. Jobb from 2025.09.15 i minst 3 månader. Till bra och duktiga arbetare vi kan erbjuda jobbet på längre tid, inklusive tillsvidareanställning. Behov: Mycket bra hälsa, pga arbete kräver fysisk ansträngning. Efter några dagars arbete bör en viss standard utföras norm (ställ in standard beroende på ytan på vilken arbetet utförs). Förmåga att arbeta i ett lag (3- 6 personer). Ansvar och mycket god kvalitet på arbetet. Kunskaper i engelska och svenska är inte nödvändiga. Gärna, personen interessade av långsiktigt samarbete.