Skoftebyskolan söker en engagerad instruktör
Trollhättans Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Trollhättan Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Trollhättan
2025-10-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Skoftebyskolan är en Generation Pep-skola och vi söker nu en engagerad instruktör som vill vara med och utveckla vårt arbete med rörelse och välmående för elever och personal.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
- Arbeta för att skolan fortsätter vara certifierad som Generation Pep-skola.
- Samordna skolans pågående rörelsesatsning.
- Instruera och inspirera lärare, övrig personal och elever i arbetssätt där rörelse är en naturlig och central del av skoldagen.
- Bidra till ökad rörelse under hela skoldagen.
- Bibehålla och utveckla skolans samarbete med fritidsbanken.
- Verka för aktiv skolväg och stärka samarbetet med det lokala föreningslivet.
- Vara en länk och inspiration till en mer aktiv fritid för eleverna.
- Hålla dig uppdaterad genom omvärldsbevakning inom rörelse och välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har ett starkt intresse för aktivitet och rörelse.
- Är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att driva arbetet framåt.
- Har erfarenhet av att arbeta som instruktör eller med liknande uppdrag.
- Trivs i samarbete men också kan arbeta självständigt.
- Erfarenhet av att ha arbetat inom grundskola och fritidshem är meriterande.
- Har strategier för att instruera och samarbeta med skolans samtliga professioner.
- Har god språklig färdighet vid muntlig och skriftlig kommunikation.
Vi erbjuder
En möjlighet att vara en viktig del i att skapa en aktiv skolmiljö där rörelse och välmående står i centrum. Hos oss får du arbeta nära både elever och personal i en utvecklande och meningsfull roll.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Lisa Svensson, Rektor 0520-497311 Jobbnummer
9555259