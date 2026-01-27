Sjuksköterskor (semestervik)
Övertorneå kommun / Sjuksköterskejobb / Övertorneå Visa alla sjuksköterskejobb i Övertorneå
2026-01-27
, Överkalix
, Kalix
, Haparanda
, Pajala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övertorneå kommun i Övertorneå
, Pajala
eller i hela Sverige
Hälso- och sjukvårdsenheten i Övertorneå är en arbetsplats full av möjligheter, familjär stämning och där vi ställer upp för varandra. Ett sommarjobb hos oss ger dig erfarenheter för livet samtidigt som du får hjälpa människor att leva sitt bästa liv.
Variation och schyssta villkor
Här trivs du som gillar omväxling, variation och frihet under ansvar. Du får schyssta villkor och bra lön.
Upplev Övertorneå
Övertorneå erbjuder en storslagen miljö för dig som är intresserad av natur och friluftsliv.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska, gärna med erfarenhet från arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi ser att du
• är kreativ och flexibel
• är empatisk
• är bra på att bygga goda relationer
• tar initiativ och är engagerad
• trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt.
Du får också gärna ha lätt för att lära dig nya IT-system. Kan du finska eller meänkieli är det ett extra plus.
Krav:
• Du ska vara legitimerad sjuksköterska.
• Du behöver goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
• För arbete inom HS-enheten behöver du ha B-körkort.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska inom kommunens hälso- och sjukvårdsenhet har du ett självständigt arbete där vård- och omsorgstagare står i centrum utifrån den omvårdnad de behöver. Du samarbetar i team med läkare från hälsocentralen, undersköterskor och personal på enheterna och kommunens rehabteam.
Dina arbetstider
Det kommer finnas möjlighet att arbeta under hela eller delar av sommaren. Hos oss arbetar du varierande arbetstider så som dag/kväll, natt samt helg. Variationen gör att du även hinner njuta av sommaren vid sidan av jobbet.
Omfattning
Hel/deltid, tidsbegränsad anställning under sommaren 2026. Tjänstgöring dag/natt, enligt schema.
Upplysningar
Enhetschef Johanna Tiger Joutsen, tfn 070-628 01 39, johanna.tiger-joutsen@overtornea.se
Fackliga företrädare
Vårdförbundet Norrbotten, tfn 0771-420 420 (vx)
Övrig information Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss via bemanning@overtornea.se
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Då vi är en totalförsvarsmyndighet kan tjänsten medföra krigsplacering.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024! Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm. Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Vik Enhetschef
Johanna Tiger-Joutsen johanna.tiger-joutsen@overtornea.se 070-628 01 39 Jobbnummer
9706825