Sjuksköterskestudent (Omvårdnadsassistent)
2026-03-18
Akutgeriatriska avdelningen, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-03-18Om företaget
Du sjuksköterskestudent som är klar med termin 4 eller termin 5, hos oss har du möjlighet att redan nu få utveckla del av de arbetsuppgifter du kommer ha som färdig sjuksköterska.
"Har haft en toppensommar och är jättetacksam för det. Har lärt mig massor och känt att jag kommer växa i min kommande roll som sjuksköterska." Citatet kommer från Ellen T5-student som arbetade hos oss förra sommaren.
På kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård (KASP) erbjuder vi dig ett varierande och omväxlande arbete där vi aktivt arbetar för våra patienten. Våra team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kurator. Hos oss lär vi känna patienterna och vårt mål är att få en god relation, då vi arbetar personcentrerat.
Vi har tre vårdavdelningar där vi anställer dig student som omvårdnadsassistent med extra delegerade uppgifter för att ge stöd till legitimerad sjuksköterska med omvårdnadsteamet du ingår i.
Akutgeriatriska avdelningen- har direktintag från akutmottagningen och här möter du de patienter som är mest sköra och som är i behov av ett helhetsomhändertagande. Vi kallar det Comprehensive Geriatric assessment (CGA) och man får vara en del i en personalgrupp som jobbar med att tänka steget längre tillsammans med teamet innan man släpper hem patienten.
Strokeavdelningen - har en bredd i patienternas åldersspann (18 år och uppåt). Här vårdar vi patienter med stroke/TIA och man kommer till oss direkt efter genomförd trombolys. Teamet på strokeavdelningen är strokecertifierade och har mycket kunskap att dela med sig av.
Palliativa enheten - med slutenvårdsplatser och en stor verksamhet utanför sjukhuset (SSIH) finns för de patienter som är i behov av specialiserad palliativ medicinska åtgärder. Här möter man patienter och närstående i en oftast svår situation men med mycket värdighet och med hänsyn till patientens önskemål.Arbetsuppgifter
Som omvårdnadsassistent med delegerat uppdrag arbetar du under handledning av legitimerad sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter är bland annat inskrivning av akutinlagd alternativt planerad patient, utskrivning av patient, dokumentation, provtagning, PVK-sättning, blanda och förbereda dropp, EKG, omläggning av picline/CVK.
Din kompetens
Du är sjuksköterskestudent och har slutfört termin 4 eller termin 5.
Du är nyfiken, strukturerad och organiserad. Du tycker om att arbeta i team och vill lära av andra professioner.
Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform och sysselsättningsgrad
Vi erbjuder semestervikariat vid någon av våra slutenvårdsavdelningar på KASP.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Ulrika Wahlström tel 0767/247521
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-04-06.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
