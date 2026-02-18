Sjuksköterska, vikariat
2026-02-18
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närakuten Östra sjukhuset har funnits sedan november 2017 och startades för att erbjuda ett alternativ för patienter som själva sökt eller remitterats till barn- eller vuxenakuten, Östra sjukhuset men inte behöver sjukhusets fulla resurser.
Uppdraget omfattar att bedriva en mottagning för akut omhändertagande med primärvårdskompetens belägen på sjukhusområdet, Östra sjukhuset. Vi tar emot ortopedi-, kirurgi- och medicinpatienter från både barn- och vuxensidan.
Närakuten har öppet, 8-22 årets alla dagar.
Vi är en arbetsgrupp bestående av totalt 30 medarbetare som har ett gott klimat. Vi har stort fokus på kompetensutveckling, bland annat genom utbildningar för våra sjuksköterskor för att stärka dem i sin roll och självständigt kunna bedöma patienter. Enheten är liten och yrkesgrupperna jobbar nära varandra vilket också leder till ökad kompetens inom flera områden.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på Närakuten spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. På Närakuten är arbetsuppgifterna varierande och patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av triagering, undersökning av patienter samt att assistera läkare vid olika ingrepp. Som ledningssjuksköterska är du spindeln i nätet och ser till att arbetet flyter på bra. När du är trygg i din roll på Närakuten kan du genom intern utbildning och handledning ta nästa steg mot behandlingssjuksköterska, där du ges möjlighet att göra egna bedömningar och på så sätt utvecklas i din roll.
Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på Närakuten. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård, vårdavdelning eller akutsjukvård. Men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Intervjuer kommer att hållas löpande
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
