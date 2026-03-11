Sjuksköterska, timanställning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Partille Visa alla sjuksköterskejobb i Partille
2026-03-11
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Partille
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Närhälsan Öjersjö vårdcentral öppnades december 2023 i helt nya lokaler och är en av Närhälsans "digifysiska" vårdcentraler.
Vårdcentralen ligger i ett nytt bostadsområde, Gökegård i Öjersjö, en attraktiv del av Partille med bra förbindelser till Göteborg och närliggande orter.
Vi arbetar till stor del digitalt med e-tjänster som videobesök, självincheckning, egenmonitorering, iKBT, 1177 samt en chattfunktion och triagering via nätet. Vid behov erbjuder vi även fysiska besök där patienter bland annat kan träffa behandlingssjuksköterskor med utökad delegering vilket innebär att de kan boka in fler patientbesök än vad man kan göra i vanliga fall som sjuksköterska.
Tillsammans driver vi utvecklingen av vårdcentralen och vi värnar om goda samarbeten och har bland annat samverkan med Öjersjös förskolor samt mötesplatsen Kåsjögården i Öjersjö. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsplats med hög kompetens och gemenskap.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Vi erbjuder digital vård när det går och fysisk vård när det behövs. Kombinationen av digitala och fysiska arbetssätt utgår från patientens behov och professionens medicinska bedömning. Vi erbjuder flexibla arbetslösningar och utifrån verksamhetens behov finns det eventuellt möjlighet att arbeta viss del på distans. Dina arbetsuppgifter består främst av arbete på vårdcentralen och spänner sig över ett brett arbetsfält samt omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer.
Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård. Drygt hälften av ditt patientarbete sker digitalt via chatt samt digitala besök. Utöver detta har du även kontakt med patienter via telefon, på mottagningen samt hembesök.
Arbetsuppgifterna innefattar till mycket stor del självständigt arbete med egen mottagning där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Du har ett nära samarbete med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer så som hemsjukvård och annan specialistvård.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård.
Vi söker dig som tar initiativ och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Du trivs med teamarbete och har förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid digitala möten och besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser en timanställning.
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1326". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Öjersjö vårdcentral Kontakt
Tannaz Kamali Darabzadeh, Enhetschef 076-6972754 Jobbnummer
9789318