Sjuksköterska till Tullhuset
2026-02-09
eller i hela Sverige
Vill du som är sjuksköterska vara en del av Örebro kommuns framkant gällande medicinskt avancerad vård? Vi på Tullhuset utvecklar nu vår verksamhet framåt, vill du vara med?

Publiceringsdatum: 2026-02-09

Om tjänsten
Vi står inför utmaningar med allt fler svårt sjuka medborgare, och för att vi - som kommunens största korttidsboende - ska kunna möta de utmaningarna behöver vi göra förändringar! Därför höjer vi nu vår grundbemanning och startar ett samarbete med sjuksköterskorna inom särskilda boenden i kommunen för att vi ska kunna fortsätta fokusera på att driva utvecklingen framåt. I och med detta försvinner ensamarbetet under kväll och helg och målet är att få till var sjätte helg på schemat.
Du kommer bli en del av vårt team där vi samarbetar över samtliga avdelningar på Tullhuset. Du kommer ha ett väldigt nära samarbete med våra arbetsterapeuter, men även med övriga yrkesgrupper så som omvårdnadspersonal, sjukgymnast, läkare och enhetschef. Det är vårt nära teamsamarbete som bygger hela vår verksamhet! Du arbetar utifrån varje individs unika behov, och eftersom våra patienter kommer och går till och från olika aktörer leder det till mycket samverkan med andra. Det kan exempelvis röra sig om specialistvården vid USÖ, Region Örebro läns primärvård, hemsjukvården, mottagande särskilda boenden, samt myndighetsavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
På Tullhuset driver vi Örebro kommuns största korttidsboende som består av fyra våningsplan samt en avdelning på USÖ, avdelning 40A. Totalt har vi 74 platser varav 12 ligger på USÖ. Hela vår verksamhet drivs i nära samarbete med Region Örebro län och geriatriska kliniken på USÖ som står för läkarbemanningen och fysioterapeuter/rehab assistent. Hos oss finns resurser för utredning av fortsatt vård- och omsorgsbehov, förstärkta resurser för rehabilitering och kontinuerlig tillgång till läkare dagtid, vardagar samt primärvårdsjour helger och kvällar. Vår verksamhet ska utgå från att ge individen kunskap, gott bemötande, hög delaktighet och kontinuitet.
Klicka här för att läsa mer om Tullhuset på orebro.se
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och patienter ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Meriterande:
• erfarenheter av arbete som sjuksköterska inom äldreomsorgen
• erfarenheter av arbete med korttidsvård och rehabilitering
• erfarenhet av arbete inom slutenvård
• B-körkort (för manuell växellåda)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%, vid önskemål kan något lägre sysselsättningsgrad erbjudas, dock lägst 75%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dag, kväll och viss helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 mars (förlängd annonsering). Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Ersättning: Individuell lönesättning

Så ansöker du
