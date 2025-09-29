Sjuksköterska till Smärtcentrum
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi är ett team på drygt 55 personer som består av läkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, administratör och medicinska sekreterare.
Smärtcentrum är en mottagning på specialistnivå som erbjuder konsultation och tidsbegränsade behandlingar. Vi arbetar enligt den biopsykosociala modellen.
På Smärtcentrum behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former. Vi erbjuder rehabilitering både i grupp och individuellt. All behandling skräddarsys efter patientens biopsykosociala faktorer.
Nytt uppdrag: Från och med 1 januari 2025 centraliserades VGR:s smärtmottagningar till Smärtcentrum. Smärtcentrum har tillsammans med Regionhälsan fått det smärtrehabiliterande uppdraget i VGR. Samtliga remisser från öppenvården i VGR bedöms av Smärtcentrum.
Om arbetet
Som sjuksköterska på Smärtcentrum kommer du arbeta dagtid på en öppenvårdsmottagning. Du kommer ha egen patientmottagning där du träffar patienter både fysiskt och digitalt. Arbetet är både självständigt och tvärprofessionellt och du är aktiv i utvecklingen av verksamheten. Arbetsuppgifterna kommer innefatta att göra en första bedömning av patienter med långvarig smärta, ett så kallat biopsykosocialt kartläggningssamtal som sedan ligger till grund för en helhetsbedömning i teamet. Som sjuksköterska arbetar du i 1177e-tjänster med rådgivning gällande läkemedels upp- och nedtrappning samt utvärdering av insatt behandling.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med mer än 5 år i yrket. Vi vill att du är intresserad av att aktivt och självständigt studera vårt ämnesområde om du inte redan har klinisk erfarenhet av arbete med smärtproblematik. Du ska vara intresserad av att arbeta tvärprofessionellt. Du har förmåga att samarbeta men kan samtidigt planera och självständigt arbeta med patienter. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, social kompetens, flexibilitet och ett positivt tänkande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
