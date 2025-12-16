Sjuksköterska till HS-teamet
2025-12-16
Är du sjuksköterska och vill arbeta i ett team där samarbete och omtanke står i centrum? Då kan du vara den vi söker till vårt HS-team!
Vilka är vi?
Hälso- och sjukvårdsteamet inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning, vänder sig till individer som har ett LSS-beslut och bor i en gruppbostad, servicebostad och/eller har daglig verksamhet.
Vi är stationerade på Dalviksgatan 71 C, som är vår utgångspunkt då våra gruppbostäder och servicebostäder är mindre enheter som finns över hela Norrköpings kommun.
Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och samordnare.
Som sjuksköterska har du ett hälso- och sjukvårdsuppdrag. Du har primäransvar för ett antal platser och ett konsultansvar för ett större antal platser när dina kollegor är frånvarande samt vid arbete på helg.
I arbetet som sjuksköterska möter du personer med olika diagnoser som behöver hälso- och sjukvård på olika sätt i sin vardag. Du arbetar med både planerade och icke-planerade insatser.
I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom katetervård, trachvård, sonder, sårvård, läkemedelshantering, injektioner, dokumentation enligt gällande lagstiftning, stödjande- och motiverande samtal samt handledning och delegering av omvårdnadspersonal på enheterna.
Du har en nära samverkan med enheter, regionens specialistmottagningar och vårdcentraler. Vi täcker ett brett område där man lär sig nya saker.
Du arbetar dagtid inom spannet kl. 07:00-17:00 med helgtjänstgöring cirka 1-2 helgdagar på 6 veckor. Vi arbetar med verksamhets- och individanpassat schema.
Vem är du?
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av arbete som sjuksköterska. Det är meriterande om du jobbat med personer med funktionsvariation och/eller inom psykiatrin.
Du är intresserad av att utveckla vår verksamhet, har en positiv grundsyn, är ansvarskännande och kan utföra arbete både självständigt och i grupp.
Du är trygg i att ta ansvar och kan fördela arbetsuppgifter på ett sätt som gör att andra växer och tar eget ansvar.
I pressade situationer behåller du fokus och arbetar lösningsinriktat. Du känner dig själv väl, vilket gör att du både kan använda dina styrkor och hantera dina utmaningar på ett professionellt sätt.
Du trivs med att samarbeta och bygger lätt förtroendefulla relationer och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen.
Du vill göra ett bra jobb, strävar alltid efter hög kvalitet och ser till att de du möter får ett gott bemötande och den hjälp de behöver.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 januari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 december
Kontakt: Enhetschef Camilla Jiremyr, 011-15 21 61, camilla.jiremyr@norrkoping.se
och vid specifika sjuksköterskefrågor, kontakta verksamheten på 011-15 29 37
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
