Sjuksköterska till Callcenter

Är du en erfaren sjuksköterska som vill göra skillnad på riktigt och bidra med din kompetens till Aleris Basal hemsjukvård? Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor till vårt callcenter som är en central funktion för våra verksamheter. Nu har du möjlighet att få vara med och göra skillnad för våra medarbetare och patienter.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Vi ser fram emot din ansökan!
Aleris är ett av Nordens största privata vårdföretag och vi strävar efter att skapa en trygg och hållbar sjukvård för våra patienter. Inom Basal hemsjukvård arbetar vi på uppdrag av vårdcentraler - kväll, natt och helg. Våra arbetsteam utgår från fem geografiska platser i Stockholms län. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där ingår också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut.
Rollen
Som legitimerad sjuksköterska på vårt callcenter har du en nyckelroll. Du arbetar tillsammans med flera kollegor för en hög tillgänglighet för våra kunder och medarbetare samt erbjuder medicinsk rådgivning av hög kvalitet för våra kliniska medarbetare som är ute på patientbesök. Du är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet och bidrar till att våra patientbesök levereras tryggt, effektivt och med patientens bästa i fokus. Jourläkare finns tillgänglig som stöd i medicinska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av inkommande larm och fördela uppdrag till rätt klinisk medarbetare.
Ge medicinsk rådgivning och stöd till kollegor ute på patientbesök.
Stödja kliniska team vid förseningar och vid behov omdirigera resurser.
Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och besöksplaneringen sker i planeringsverktyget Epsilon. Som sjuksköterska i vårt callcenter har du ett nära samarbete med våra verksamheter för att säkerställa en högkvalitativ vårdarbetsprocess.
Du rapporterar till resurs- och servicechef och arbetar ljusa och inbjudande lokaler, centralt belägna med goda kommunikationer och i naturnära områden. Som sjuksköterska på vårt callcenter tjänstgör du under jourtid det vill säga kväll och helg.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas hos oss och att ha kul på jobbet. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss erbjuder vi dig:
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Att få vara med och bygga/utveckla vårt centrala callcenter
Kompetensutveckling genom Närsjukvårdens akademi
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska och minst tre års arbetslivserfarenhet
Innehar B-körkort
Har god datorvana, gärna erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande med:
Arbetslivserfarenhet inom hemsjukvården
Erfarenhet av att ha arbetat i planeringsverktyget Epsilon
Erfarenhet av att ha arbetat med sjukvårdsrådgivning exempelvis 1177
Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och tycker om att ge kunder och medarbetare god servicen. Du är en positiv, engagerad och kommunikativ person som aktivt vill bidra till vår gemenskap och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Deltid, upp till 80%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
