Sjuksköterska Spsv Handen
2025-08-20
Är du en sjuksköterska som alltid arbetar för att sätta patienten i centrum och för att skapa värde för patienter och dess närstående genom att arbeta med en helhetssyn, personcentrering och tydlig kommunikation? Vill du vara en del av ett sammansvetsat gäng som hjälps åt och lär av varandra? Då är Du kanske den vi söker! Om oss Uppdraget för den specialiserade palliativa slutenvården (SPSV) är att vårda patienter i palliativt skede, med komplexa medicinska och/eller omvårdnadsmässiga vårdbehov dygnet runt. Målsättningen är att patienterna utifrån sina förutsättningar och önskemål ska uppnå bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede. Vi vårdar personer som är 18 år och äldre oavsett diagnos, som på grund av sin sjukdom har en begränsad återstående livstid.
Palliativ vård syftar till att lindra smärta och andra besvärande symtom, vilka kan vara fysiska såväl som psykologiska, sociala och existentiella. Palliativ vård är en vårdform som innebär att vi arbetar aktivt med att sätta in och utvärdera åtgärder vid symtom. Om åtgärderna inte är tillfredsställande provar vi nya metoder. Det kräver systematiskt arbete, kompetens och erfarenhet. Du arbetar interprofessionellt i team med undersköterskor, läkare och paramedicinska professioner. Vi arbetar personcentrerat och ser de 6 S:n som ett värdefullt verktyg. Rollen Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Du blir en del av en arbetsplats med välplanerade lokaler och medarbetare som trivs. Genom våra värderingar: Ansvarsfullt, enkelt och innovativt skapar vi en trivsam arbetsmiljö med kompetenta och erfarna kollegor. Hos oss finns bra förutsättningar för dig att växa och utvecklas. Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på SPSV erbjuder vi även:
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten]
Om dig Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
arbetar evidensbaserat och är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först.
är flexibel och öppen för nya utmaningar.
är en lagspelare och uppskattar att arbeta i ett interprofessionellt team.
kan anpassa ditt arbetstempo utefter aktuell situation.
har förmåga att analysera och föreslå samt arbeta med lämpliga åtgärder.
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad, ett personligt bemötande till patienter och närstående och som genom din professionalitet upprätthåller en hög kvalitet. Du är van att arbeta självständigt och anpassar dig lätt till de olika situationer du ställs inför. Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid/Deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Vi gör löpande urval och rekommenderar dig därför att ansöka redan idag. Sista ansökningsdag är 2025-09-20. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Berger på tfn 072 002 03 79.
