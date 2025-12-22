Sjuksköterska, natt, sommarvikariat
Robertsfors kommun / Sjuksköterskejobb / Robertsfors Visa alla sjuksköterskejobb i Robertsfors
2025-12-22
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robertsfors kommun i Robertsfors
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/
Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide
Beskrivning av verksamheten
Hälso- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra professioner. En annan del av uppdraget är att ge stöd och handledning till andra yrkesgrupper.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska
- B-körkort för bil med manuell växellåda
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
- Erfarenhet av arbete inom hemsjukvård eller vård i ordinärt och särskilt boende
Är det här du?
Du trivs i en roll där du arbetar självständigt och tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån patientens behov. Samtidigt ser du samverkan som en självklar del av arbetet och samarbetar gärna med andra professioner för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
Du är lyhörd och flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningar förändras, exempelvis i mötet med patienter i deras hemmiljö. Med ett professionellt förhållningssätt skapar du förtroende i mötet med patienter, närstående och kollegor.
Du har ett intresse för att utvecklas i din yrkesroll och delar gärna med dig av din kunskap genom att stödja och handleda andra yrkesgrupper.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag, tjänstepension AKAP-KR och sjukförsäkring AGS-KL.
Anställningen
Semestervikariat 68% under perioden juni, juli och augusti. Nattjänstgöring
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/109". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors kommun
(org.nr 212000-2551) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsenheten Kontakt
Lena Andersson 0934-14268 Jobbnummer
9658685