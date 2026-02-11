Sjuksköterska kväll
2026-02-11
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bengtsfors kommun i Bengtsfors
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!Erfaren sjuksköterska som vill prova något nytt? Välkommen till Bengtsfors kommunala primärvård - kvällstid
Är du en trygg sjuksköterska som trivs med ansvar, självständigt arbete och variation? Vill du använda din kompetens på ett nytt sätt och göra verklig skillnad för människor där de bor? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag.
Hos oss i den kommunala primärvården får du en central roll i omhändertagandet av kommunens invånare under kvällstid. Arbetet är självständigt, omväxlande och bygger på tillit till din professionella bedömning.
Uppdraget innebär bland annat:
•
Medicinskt ansvar för kommunens invånare under kvällar
•
Akuta och planerade bedömningar i ordinärt boende och särskilda boenden
•
IVPA-uppdrag, där du är en viktig del av den akuta vårdkedjan
•
Nära samverkan med andra professioner och aktörer
Vi erbjuder dig:
•
Arbetstid förlagd till kvällar - för dig som vill ha dagarna fria
•
Förkortad veckoarbetstid
•
Ett omväxlande och utvecklande arbete där din erfarenhet verkligen behövs
•
Möjlighet att arbeta självständigt, men aldrig ensam
Det här passar dig som är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll - och som vill prova något nytt utan att tumma på kvalitet eller ansvar.
Känns det här som nästa steg för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
