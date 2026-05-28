Sjuksköterska Kommunal Primärvård
2026-05-28
Vårgårda kommun - här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
Inom hälso- och sjukvården arbetar vi aktivt med förbättringsarbeten och som ny medarbetare i vår verksamhet har du omtänksamma kollegor med lång erfarenhet som kan ge ett gott stöd.
Du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete. Med glädje och respektfullt bemötande skapar vi tillsammans den bästa dagen, varje dag!
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-28

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvara du bland annat för att:
• Planera och leda omvårdnadsarbetet runt patienten
• Arbeta i tvärprofessionella team inom vård och omsorgsverksamheten
• Göra bedömningar, uppföljningar och att dokumentera
• Handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor
• Samverka med externa parterKvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Legitimerad sjuksköterska
• Självständig och initiativtagande
• Bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete
• Lyhörd och ansvarstagande
• Relationsskapande
• Flexibel och har en god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande tjänst eller kvalifikationer som kan likställas.
Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Till vissa av kommunens tjänster krävs det ett utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning kan ske. Vi kommer därför efterfråga detta av dig som erbjuds anställning hos oss i Vårgårda Kommun. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328581". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda Kommun
(org.nr 212000-1454)
Kungsgatan 45 (visa karta
)
447 30 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Emma Heleander emma.heleander@vargarda.se 0322-600759 Jobbnummer
9933767