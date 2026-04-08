Sjuksköterska, Jourcentral
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Jourcentralen i Bäckefors. Vårt uppdrag är att ge god vård då ordinarie vårdcentraler är stängda. Hos oss söker patienter med både lättare och allvarligare akuta besvär som inte kan vänta till nästkommande dag då vårdcentralerna är öppna. Allt ifrån sår- och brännskador, misstänkta frakturer, allergier, andningsbesvär till olika typer av infektioner.
Arbetet på jourcentralen är förlagt kvällar och helger. Verksamheten är öppen vardagar klockan 16.00-22.30, helger och röda dagar klockan 10-22. Vi bemannar med två sjuksköterskor och en läkare varje pass. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på jourcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar med triagering och mottagningsarbete, men även övriga arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på en jourcentral såsom telefontriagering, provtagning, såromläggning, läkemedelsadministrering samt EKG- och blodtrycksmätning.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård, vårdcentral, jourcentral eller liknande verksamhet.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter. I arbetet möter du många patienter i akuta situationer därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Du ska kunna jobba självständigt men det är även det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på jourcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Dalslands sjukhus (visa karta
)
668 40 BÄCKEFORS Arbetsplats
Bäckefors Kontakt
Tf Enhetschef
Lena Andersson lena.k.andersson@vgregion.se 073-5503973 Jobbnummer
9841005