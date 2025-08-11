Sjuksköterska/hems-Koordinator
2025-08-11
Vi söker dig som är en engagerad och strukturerad sjuksköterska med god förmåga att prioritera i komplexa och pressade situationer.
Som HEMS-koordinator har du en central roll i att leda och samordna ambulanshelikopterns insatser inom Västra Götalandsregionen, med fokus på patientsäkerhet och effektiv resursanvändning.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
På Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) arbetar du i händelsernas centrum och bidrar till att göra skillnad. Du erbjuds ett spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter inom en del av den allra närmaste vården, alarmeringssjukvård. Vid din sida har du trevliga, erfarna och kompetenta kollegor. Vi som arbetar på larmcentralen har olika kompetenser, bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Sjukvårdens larmcentral, en del av Västra Götalandsregionen sedan 2017, har uppdraget att säkerställa att varje patient får rätt vård, på rätt vårdnivå, med rätt resurs - i rätt tid. Det kan handla om att skicka ambulans eller ambulanshelikopter, liggande sjuktransport eller hänvisa till annan vårdgivare. Vår verksamhet är igång dygnet runt, året om, för att ge snabb och trygg vård när den behövs som mest.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prioritera mellan svårt sjuka patienter utifrån larm, medlyssning, journalläsning och medicinteknisk data (t.ex. Corpuls), i nära dialog med ambulanspersonal.
Samordna och styra larmuppdrag till ambulanshelikoptern, med fokus på att rätt patient får rätt hjälp i rätt tid.
Hantera flera samtidiga kommunikationskanaler och anrop.
Ansvara för flyguppföljning och öppning av regionens helikopterflygplatser i samband med pågående flygningar.
Ge stöd till piloter med information om väderförhållanden, landningsplatser och andra viktiga förutsättningar för säker flygning.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, med minst tre års erfarenhet inom yrket. Vi ser gärna att du har prehospital erfarenhet. Din kommunikativa förmåga är god och ett bra bemötande ser både du och vi som en självklarhet. Du behöver vara tydlig och strukturerad samt ha en god samarbetsförmåga.
Du behärskar god svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper är meriterande.
Som HEMS-koordinator söker vi dig som också:
Är flexibel, lyhörd och snabb att sätta dig in i nya arbetsmoment och trivs i en miljö där arbetsuppgifterna ständigt utvecklas.
Har väldigt god simultankapacitet och kan växla fokus mellan flera uppgifter.
Är trygg i din yrkesroll och har förmågan att fatta snabba och korrekta beslut även under tidspress.
Det är viktigt att du är van att arbeta med tekniska hjälpmedel som IT och telefoni, då du kommer att arbeta i en avancerad högteknologisk miljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av CoordCom, Alitis, SAFE eller annat larmcentralssystem.
Mycket stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen/Övrigt:
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
En förutsättning för anställning hos oss är att du är svensk medborgare och du kommer att få genomgå ett säkerhetssamtal. Som en del av urvalsprocessen använder vi oss av tester vid anställning, vilka syftar till att utmana dina förmågor att hantera arbetet på bästa sätt utifrån områdena medicin, logisk förmåga och stresstålighet.
Vi tillämpar schemaläggningssystemet ISP med tjänstgöring dag-, kvällar och helger.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
Månadslön
