Sjuksköterska för vaccination - Höör
Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Höör Visa alla sjuksköterskejobb i Höör
2025-12-29
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinova AB i Höör
, Svalöv
, Hässleholm
, Lund
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till vår mottagning i Höör.
Tjänsten omfattar arbete en dag i veckan på ett kontinuerligt schema, med chans till ökad sysselsättningsgrad.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på över 180 platser i Sverige - både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners; Kronans Apotek och DOZ Apotek.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer.Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987982-1769145". Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Nya Torg 11 (visa karta
)
243 30 HÖÖR Jobbnummer
9665573