Sjuksköterska ambulanssjukvård
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Nybro Visa alla sjuksköterskejobb i Nybro
2025-09-30
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Nybro
, Emmaboda
, Kalmar
, Mörbylånga
, Torsås
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta i en omväxlande miljö tillsammans med oss i ambulanssjukvården.
Förändringen som sker inom sjukvårdens processer och i samhället medför ökade krav på bredden av den medicinska kompetensen. Prehospitalt bör vi ha kompetens för att kunna ge god, effektiv och säker nära vård till alla medborgare. Det kan handla om prehospital vård till patienter i alla åldrar som kan vara andnings- och cirkulationspåverkade, medvetslösa, smärtpåverkade, förlösande mödrar och/eller psykiskt instabila. Inom ambulanssjukvården bedöms, undersöks och får patienten behandling på plats och/eller under färd till vårdinrättning. I ambulanssjukvården ingår även att transportera patienter mellan vårdinrättningar lokalt, regionalt och nationellt.
Ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska arbetar i olika interprofessionella team med läkare och övriga samhällsviktiga aktörer, exempelvis RAPS blå aktörer och personal inom akutmottagning. I ambulanssjukvården är kravet att det finns ambulanspersonal med specialistkompetens inom prehospital sjukvård. Du arbetar dag/kväll/natt/helg på någon av ambulansstationerna Nybro, Torsås eller Emmaboda.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av patientnära arbete och intresse för ambulanssjukvården. Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av akutsjukvård. Du behöver vara flexibel och gilla att ingen dag är den andra lik. Som person är du trygg och stabil, men har förmåga att snabbt växla tempo. Du vill göra skillnad för människor i deras vardag och när det uppstår akut behov av hjälp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, empatisk förmåga och samarbete.
Du är en van förare och har B-körkort, C/C1 är meriterande. Meriterande är även om du har en specialistutbildning inom ambulanssjukvård, akutsjukvård eller intensivvård. Yrket kräver god fysik och först efter godkända fystester genomförs introduktionsutbildning. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Din framtida arbetsplats
Kalmar län består av 12 kommuner med totalt cirka 247 000 invånare, upptagningsområdet sträcker sig över en yta av 11 694 kvadratmeter. I länet finns glesbygd, landsbygd, städer, sjöar, öar och skärgård. Ambulanssjukvårdens huvudsakliga uppgift är att tillgodose befolkningens behov av ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdens mål är att bedöma patienten, behandla vid behov och hänvisa till rätt vårdnivå. Inom ambulanssjukvården finns resurser som akutambulanser, lättvårdsambulans samt en buss som transporterar patienter mellan länets sjukhus och Regionsjukhuset i Linköping. Ambulanssjukvården i Region Kalmar län har drygt 200 medarbetare. Under sommarhalvåret ökar antalet invånare med anledning av turister och evenemang i länet.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Anna Björnhäll 010-3584970 Jobbnummer
9534074