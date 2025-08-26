Sjuksköterska Akutkliniken
2025-08-26
Vill du arbeta i en omväxlande och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår akutmottagning i Oskarshamn.
Här får du möta patienter med varierande behov, från enklare skador till akuta medicinska tillstånd. Tjänsten innebär arbete på ett fast schema som inkluderar dag, kväll, natt samt helgtjänstgöring två av fem helger. Tjänstgöring nattetid är något som vi gemensamt kommer överens om.
Vi står inför spännande utmaningar när vi ställer om till en nära vård och anpassar vår verksamhet efter medborgarnas behov. Detta innebär att vi arbetar aktivt med att utveckla nya arbetssätt och samarbeten för att möta framtidens krav på en tillgänglig och flexibel vård. Vi ser också positivt på att skapa möjligheter för dig att kombinera arbetet på akutmottagningen med andra verksamheter inom Region Kalmar län.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av yrket. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och kan göra kvalificerade bedömningar i pressade situationer. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att kommunicera tydligt och arbeta lösningsfokuserat med patienten i fokus.
Som person arbetar du strukturerat och är kvalitetsmedveten. Du har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer och ser värdet av att samarbeta för att nå gemensamma mål. Du är också nyfiken på att bidra till utvecklingen av vården och ser möjligheter i förändringsarbete.
Din framtida arbetsplats
Akutmottagningen i Oskarshamn är en arbetsplats med högt tempo och stort engagemang. Vi tar emot patienter från hela regionen och är stolta över de fina resultat vi får i den nationella patientenkäten. Vårt arbete präglas av samarbete och ett ständigt fokus på att utveckla verksamheten.
Mottagningen är indelad i två delar: snabbspåret, där vi behandlar enklare kirurgiska och ortopediska patienter, och medicinspåret, där vi hanterar mer komplexa medicinska fall. Dessutom ansvarar vi för primärvårdsjouren när hälsocentralerna är stängda.
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsdag - varje dag! Som en del av Region Kalmar län är vi mitt i en omställning till nära vård, vilket innebär att vi kontinuerligt utvecklar våra arbetssätt för att skapa en ännu mer tillgänglig och medborgaranpassad vård. Vi erbjuder dig möjligheter till kompetensutveckling, ett starkt team att arbeta tillsammans med och chansen att bidra till framtidens vård.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Patricia Wernerbring, Avdelningschef 010-3582134 Jobbnummer
9475367