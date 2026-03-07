Sjuksköterska
2026-03-07
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.Publiceringsdatum2026-03-07Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Nässjö kommun ansvarar du tillsammans med dina kollegor för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Du har ett varierat arbete där du bland annat gör medicinska bedömningar, hanterar läkemedel samt ger råd och stöd till omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar, utför, utvärderar och dokumenterar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån varje patients förutsättningar, önskemål och behov. En bra kontakt med anhöriga är också ett viktigt och naturligt inslag i ditt arbete. Du har helhetsansvar för den somatiska omvårdnaden och förväntas kunna prioritera och delegera arbetsuppgifter. Du är ytterst ansvarig för läkemedelshantering och omvårdnadsdokumentation. Du dokumenterar insatserna i Combine.Kvalifikationer
Du som söker är en legitimerad sjuksköterska som vill komma vidare i din karriär. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med geriatrik, äldreomsorg eller hemsjukvård. Du är van att arbeta självständigt, samarbetar bra med kollegor, omvårdnadspersonal och övriga professioner.
Viktiga egenskaper hos dig som vi värdesätter är att du har lätt för att sätta dig in i andras situation och du behöver ha god samarbetsförmåga. Du arbetar efter en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl. Du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är heltid för nattjänstgöring och motsvarar 34,33 timmar per vecka. Arbetet är huvudsakligen förlagt till natt med fasta arbetstider.
Körkort är ett krav.
Rekrytering sker löpande.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via länken: https://nassjo.se/jobba-har/mot-vara-medarbetare.html
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten kan du kontakta ansvarig person för rekryteringen.
