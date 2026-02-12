Sjuksköterska
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
Som sjuksköterska i Torsås kommun blir du en del i vårt arbetslag bestående av cirka 15 sjuksköterskor.
Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt teammed vård och omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer. Arbetet är brett och mångfacetterat då du kommer möta patienter i såväl särskilt- som ordinärt boende. Du förväntas därför kunna ta dig an många olika arbetsuppgifter inom ditt uppdrag.
Vi kan erbjuda dig:
* Bra stöd från chef, kollegor och andra stödfunktioner
* Stor möjlighet att påverka och arbeta utvecklingsinriktat
* Goda personalförmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har B-körkort. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, göra egna bedömningar och fatta beslut baserade på dessa. Samtidigt är teamarbete och ett professionellt bemötande viktiga egenskaper för att lyckas hos oss.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal primärvård eller annat arbete inom hälso- och sjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har en positiv inställning och ett engagemang för att ge bästa möjliga vård och omsorg.
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget ska avse Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och beställs av dig via Polismyndigheten.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
