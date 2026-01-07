Sjuksköterska
2026-01-07
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Bra Liv Nässjö vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa, då är du välkommen att söka tjänsten hos oss på Bra Liv Nässjö vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med bland annat telefonrådgivning, samt möjlighet att driva egen mottagning så som astma/ KOL, hjärtsvikt, blodtryck, diabetes eller distriktssköterskemottagning. Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och önskemål och erbjuder även vidareutbildning där behov finns. Viss tjänstgöring på kvällar och helger förekommer på Närakuten i Eksjö.
Din blivande arbetsplats
Nässjö vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården. Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Vårt team på Nässjö vårdcentral består idag av cirka 60 medarbetare i flera olika yrkesprofessioner och vårdcentralen har idag cirka 15.000 listade patienter. I våra lokaler ligger även Nässjö utbildningscentrum där vi introducerar utlandsutbildade läkare i den svenska primärvården samt håller i olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare.
Nässjö, med en befolkning på cirka 31 000 invånare, ligger utmed järnvägen mellan Malmö och Stockholm och har därmed utmärkta förbindelser till hela landet. Från Nässjö tar du dig även smidigt med bil till Jönköping på cirka 30 minuter och där erbjuds ett brett utbud av kultur- och nöjesliv. Där finns också högskola.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar.
På Bra Liv Nässjö vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete och delaktighet. Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv: https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Vi söker nu dig, en sjuksköterska som vill vara med och ytterligare utveckla och förstärka vår vårdcentral. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av primärvård och mottagningsarbete. Du har ett genuint intresse för människor och sätter patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Du kommer att bli en del av ett härligt team på vårdcentralen, där vi tillsammans arbetar för en trivsam arbetsmiljö och gör det bästa möjliga för patienten.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en heltidstjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska hos oss får du alltid en individuellt anpassad och gedigen introduktion i vårt arbetssätt under de första veckorna, oavsett tidigare erfarenhet. För att säkra kvaliteten håller vi kontinuerlig utbildning för våra anställda. Vi erbjuder även individuellt schema som är anpassat till verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Mirna Sleiman,
telefon 010-243 31 95
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B13/26". Omfattning
