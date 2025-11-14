Sjuksköterska
Är du en engagerad sjuksköterska som nyligen har påbörjat din karriär? Vill du bli en del av ett av Sveriges snabbast växande och innovativa vårdbolag? Då kan du vara den vi söker! Optifit Health söker nu en legitimerad sjuksköterska. Läs mer och ansök redan idag!
Som sjuksköterska på Optifit Health kommer du att ha en central roll i patientens vårdresa och arbeta nära våra läkare för att säkerställa högkvalitativ och individanpassad behandling. Tjänsten är på heltid och placerad i Stockholm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bedöma och stötta patienter genom deras behandlingsplan
Samarbete med läkare och andra vårdprofessioner för att optimera patientens vård
Administrera och informera patienter om medicinska behandlingar enligt kliniska riktlinjer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen
Svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i team, med ett professionellt och empatiskt bemötande
Erfarenhet av digital journalföring och medicinsk dokumentation är meriterande
Du erbjuds:
Konkurrenskraftig marknadsmässig lön, beroende på erfarenhet och kvalifikationer
Möjlighet att utvecklas inom ett expansivt och innovativt vårdbolag
Centralt beläget kontor i Stockholm
Ett engagerat och stöttande team där du får arbeta i en modern vårdmiljö med fokus på patientcentrerad vård
Om Optifit Health:
Optifit Health är specialiserade på medicinsk viktminskning genom moderna och evidensbaserade behandlingsmetoder. Med hjälp av kliniskt beprövade läkemedel skapar vi hållbara och långsiktiga resultat för våra patienter. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ vård, med förstklassig service mot våra kunder.
I denna rekrytering samarbetar Optifit Health med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
