Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Äntligen, chansen att arbeta på kvinnokliniken är här! Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska till vår gynekologiska vårdenhet. Är du lyhörd och relationsskapande med viljan att göra något viktigt på riktigt? Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ? Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete, där du i din profession får möjlighet att växa i din roll. Du kommer att arbeta på en medelstor klinik med goda medicinska resultat där gemenskapen har stor betydelse.
Tjänsten är ett graviditetsvikariat på heltid med tillträde efter överenskommelse. Vikariatet sträcker sig till 30 augusti 2026. Vi ger dig en god introduktion och möjligheter till kompetensutveckling. Här är det lätt att lära känna varandra och få trygghet i sitt arbete. Vi är ett härligt gäng med medarbetare som trivs och har god sammanhållning. Du kan se mer av gänget på Instagram: https://www.instagram.com/kvinnoklinikeneksjo/
Din blivande arbetsplats
Vår klinik består av Förlossning, BB, BB-mottagning, Obstetrisk mottagning, Ultraljudsmottagning, Amningsmottagning, Specialistmödravård, AURORA-verksamhet, Gynekologisk vårdenhet och mottagning samt Kvinnohälsovård och ungdomsmottagning.
Ditt arbete på vår gynekologiska vårdenhet innefattar att ge omvårdnad till kvinnor i livets alla skeden. Du upprätthåller goda relationer med patienter och deras närstående samt samverkar med andra vårdgivare och sociala myndigheter. I arbetet ingår att kunna hantera såväl planerad som akut vård. Vi erbjuder möjlighet att rotera dag/natt om önskemål finns.
För att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet jobbar vi i processer där du som medarbetare har stort mandat att vara med och påverka. Vi är intresserade av att ta vara på dina intressen, kunskaper och förmågor och är lyhörda för dina önskemål.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med intresse för att bli barnmorska. Har du tidigare erfarenheter av yrket är detta ett stort plus. För att du ska trivas hos oss är du flexibel och är intresserad av att göra det bästa möjliga för alla, framförallt för våra patienter. Du har förmåga att sätta dig in i andras situationer. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tycker om att arbeta i team och vill vara med och utveckla verksamheten på kvinnokliniken. Vi möter patienter med olika bakgrund och förutsättningar vilket kräver lyhördhet för varje enskild patients behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Josefine Nordal, josefine.nordal@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan!
